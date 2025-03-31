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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря з рекордною силою: метеозалежних людей попередили про небезпеку

У цей час самопочуття метеозалежних людей значно погіршиться.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Землю накрила магнітна буря

Землю накрила магнітна буря / © pixabay.com

Земля опинилася під впливом потужної магнітної бурі, яка, за прогнозами вчених, триватиме щонайменше тиждень. Її інтенсивність сягатиме до 7 балів за дев’ятибальною шкалою, що свідчить про серйозний рівень геомагнітної активності.

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, бурі такого рівня визначаються за К-індексом — шкалою від 0 до 9.

За прогнозами, особливо інтенсивними дні можуть бути 31 березня — 2 квітня.

Раніше вже зазначалося, що протягом березня і початку квітня очікується підвищена сонячна активність, тож поодинокі сплески бур можуть повторюватися.

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, спричинене потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Коли ці частинки досягають нашої планети, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи коливання та зміни у її структурі.

Дата публікації
Кількість переглядів
264
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