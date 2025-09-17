Магнітні бурі накрили Землю: коли чекати полегшення та хто в групі ризику

Магнітна буря / © Associated Press

Протягом 15–17 вересня Землю накрили потужні геомагнітні коливання. Вчені повідомляють, що активність Сонця нині перебуває на високому рівні, тому метеочутливим людям варто уважніше стежити за своїм самопочуттям.

Про це свідчать дані програми для метеозалежних людей Meteoagent та NOAA.

У понеділок, 15 вересня, зафіксували бурю рівня G3, яка могла викликати головний біль, перепади тиску та проблеми з GPS-навігацією. У вівторок, 16 вересня, магнітна буря зберігалася на рівні G2. Вона становила небезпеку не лише для здоров’я метеочутливих людей, а й для енергетичних систем, супутникового зв’язку та електромереж.

Сьогодні, 17 вересня, геомагнітна ситуація стабілізувалася. Для більшості людей вона не буде відчутною, хоча у чутливих до змін погоди можуть зберігатися легкі симптоми — втома чи коливання тиску.

Як полегшити стан під час магнітних бур:

пийте достатньо води, уникайте алкоголю та надлишку кофеїну;

забезпечте повноцінний сон, навіть короткий денний відпочинок допоможе;

зменшуйте фізичне та емоційне навантаження;

при хронічних хворобах тримайте під рукою необхідні ліки та дотримуйтесь порад лікаря.

Нагадаємо, від 16 до 18 вересня в Україні очікуються зміни погоди. Прийде похолодання з дощами та грозами, однак остаточного прощання з теплом ще не буде.