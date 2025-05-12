Магнітні бурі не дають спокою українцям: якою буде сонячна активність 12 травня

Україну накрила тривала магнітна буря червоного рівня / © pixabay.com

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Сьогодні, 12 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

12 травня, очікується магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.

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Магнітна буря — це порушення магнітного поля Землі внаслідок активності на Сонці. Вона може спричиняти проблеми зі здоров’ям у метеочутливих людей, а також впливати на електроніку, навігаційні системи, супутники.

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності уникати перевантажень, більше відпочивати та пити достатньо води.