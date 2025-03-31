Магнітні бурі у квітні 2025: названо небезпечні дні

Наступного місяця очікуються магнітні бурі / © Associated Press

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У квітні 2025 року Сонце викличе кілька магнітних бур, які впливатимуть на Землю. Ці бурі матимуть різну інтенсивність протягом місяця, з піками на початку, середині та в кінці місяця.

Про це повідомляє meteoagent.

1-4 квітня очікується помірна магнітна буря потужністю 3 бали, що спричинить легке порушення магнітного поля.

5 квітня магнітна буря посилиться до 5 балів, що буде значним впливом на земне магнітне поле.

6-7 квітня буря трохи ослабне, знизившись до 4 балів.

8-10 квітня знову посилиться до 5 балів. Висока сонячна активність може спричинити перебої в роботі супутникових систем, а метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, слабкість та підвищену втому.

11-14 квітня буря ослабне до 4 балів, але залишатиметься помітною.

15 квітня її інтенсивність знизиться до 3 балів, і цей середній рівень активності Сонця не вплине на більшість людей, хоча метеозалежні можуть відчувати легкий дискомфорт.

16-20 квітня магнітна буря поступово спадатиме, досягнувши рівня 2 бали.

21 квітня буря знову активізується, піднявшись до 4 балів.

22 квітня досягне свого піку, до 5 балів.

23 квітня рівень активності знизиться до 3 балів.

24 квітня буря знову посилиться до 5 балів.

25-27 квітня очікується помірна магнітна буря потужністю 4 і 2 бали відповідно.

26-27 квітня буря знизиться до 2 балів, і в ці дні атмосферні умови стабілізуються, дозволяючи більшості людей відчути комфортний стан.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 31 березня, Землю накрила потужна магнітна буря.

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