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Магнітні бурі у квітні 2025: названо небезпечні дні
У квітні на нас чекає серія геомагнітних сплесків різної інтенсивності протягом майже всього місяця.
У квітні 2025 року Сонце викличе кілька магнітних бур, які впливатимуть на Землю. Ці бурі матимуть різну інтенсивність протягом місяця, з піками на початку, середині та в кінці місяця.
Про це повідомляє meteoagent.
1-4 квітня очікується помірна магнітна буря потужністю 3 бали, що спричинить легке порушення магнітного поля.
5 квітня магнітна буря посилиться до 5 балів, що буде значним впливом на земне магнітне поле.
6-7 квітня буря трохи ослабне, знизившись до 4 балів.
8-10 квітня знову посилиться до 5 балів. Висока сонячна активність може спричинити перебої в роботі супутникових систем, а метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, слабкість та підвищену втому.
11-14 квітня буря ослабне до 4 балів, але залишатиметься помітною.
15 квітня її інтенсивність знизиться до 3 балів, і цей середній рівень активності Сонця не вплине на більшість людей, хоча метеозалежні можуть відчувати легкий дискомфорт.
16-20 квітня магнітна буря поступово спадатиме, досягнувши рівня 2 бали.
21 квітня буря знову активізується, піднявшись до 4 балів.
22 квітня досягне свого піку, до 5 балів.
23 квітня рівень активності знизиться до 3 балів.
24 квітня буря знову посилиться до 5 балів.
25-27 квітня очікується помірна магнітна буря потужністю 4 і 2 бали відповідно.
26-27 квітня буря знизиться до 2 балів, і в ці дні атмосферні умови стабілізуються, дозволяючи більшості людей відчути комфортний стан.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 31 березня, Землю накрила потужна магнітна буря.