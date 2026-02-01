- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
Магнітні бурі у лютому 2026 року: названо небезпечні дати
Геомагнітна ситуація у лютому 2026 року, за попередніми прогнозами фахівців, має бути спокійнішою, ніж у січні.
За прогнозом науковців Центру прогнозування космічної погоди, лютий 2026 має розпочатися зі спокійної геомагнітної ситуації.
За попередніми даними, протягом останнього місяця зими сильні збурення будуть впливати на Землю обмежену кількість днів. Наразі сильна магнітна буря та відчутні збурення з мінімальним впливом на нашу планету переважно очікуються від середини місяця.
Сильна магнітна буря рівня STORM G1, за попередніми даними вчених, очікується 13 лютого.
Коли геомагнітні збурення з мінімальним впливом на Землю в лютому:
4 лютого
5 лютого
3 лютого
14 лютого
15 лютого
16 лютого
17 лютого
18 лютого
19 лютого
20 лютого
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають у космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей.