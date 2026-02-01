Магнітні бурі у лютому 2026 року: названо небезпечні дати

Магнітні бурі впливають на самопочуття людей / © Associated Press

Реклама

За прогнозом науковців Центру прогнозування космічної погоди, лютий 2026 має розпочатися зі спокійної геомагнітної ситуації.

За попередніми даними, протягом останнього місяця зими сильні збурення будуть впливати на Землю обмежену кількість днів. Наразі сильна магнітна буря та відчутні збурення з мінімальним впливом на нашу планету переважно очікуються від середини місяця.

Сильна магнітна буря рівня STORM G1, за попередніми даними вчених, очікується 13 лютого.

Реклама

Коли геомагнітні збурення з мінімальним впливом на Землю в лютому:

4 лютого

5 лютого

3 лютого

14 лютого

15 лютого

16 лютого

17 лютого

18 лютого

19 лютого

20 лютого

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають у космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей.