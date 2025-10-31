- Дата публікації
Наука та IT
- Наука та IT
Магнітні бурі у листопаді 2025 року: найнебезпечніші дати
У листопаді 2025 року Землю можуть накрити кілька періодів геомагнітної активності.
У листопаді відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі.
Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.
Календар магнітних бур:
Сильні магнітні бурі: 12-18 листопада
Магнітна буря середньої інтенсивності: 2-4, 7-8, 21 листопада
Магнітна буря червоного рівня: 25 листопада
Прогнозується підвищена активність: 28-30 листопада
Для тих, хто відчуває вплив магнітних бур на своє самопочуття, експерти рекомендують:
Підтримувати нормальний рівень гідратації, пити більше води
Уникати стресових ситуацій і фізичних навантажень
Займатися релаксацією, медитацією або іншими методами зниження стресу
Приділяти більше уваги сну і відпочинку