Магнітні бурі у листопаді 2025 року: найнебезпечніші дати

У листопаді 2025 року Землю можуть накрити кілька періодів геомагнітної активності.

Геомагнітні коливання по-різному впливають на людей

У листопаді відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі.

Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.

Календар магнітних бур:

  • Сильні магнітні бурі: 12-18 листопада

  • Магнітна буря середньої інтенсивності: 2-4, 7-8, 21 листопада

  • Магнітна буря червоного рівня: 25 листопада

  • Прогнозується підвищена активність: 28-30 листопада

Для тих, хто відчуває вплив магнітних бур на своє самопочуття, експерти рекомендують:

  • Підтримувати нормальний рівень гідратації, пити більше води

  • Уникати стресових ситуацій і фізичних навантажень

  • Займатися релаксацією, медитацією або іншими методами зниження стресу

  • Приділяти більше уваги сну і відпочинку

