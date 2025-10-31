Магнітні бурі у листопаді 2025 року: найнебезпечніші дати

Геомагнітні коливання по-різному впливають на людей

У листопаді відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі.

Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.

Календар магнітних бур:

Сильні магнітні бурі: 12-18 листопада

Магнітна буря середньої інтенсивності: 2-4, 7-8, 21 листопада

Магнітна буря червоного рівня: 25 листопада

Прогнозується підвищена активність: 28-30 листопада

Для тих, хто відчуває вплив магнітних бур на своє самопочуття, експерти рекомендують: