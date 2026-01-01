- Дата публікації
Магнітні бурі у січні 2026: названо небезпечні дати
Січень 2026 року розпочнеться зі спокійної геомагнітної ситуації.
У січні 2026 року Землю періодично накриватимуть геомагнітні бурі. Пікових значень магнітні коливання сягатимуть на початку та у середині місяця.
За прогнозом науковців Центру прогнозування космічної погоди, січень розпочнеться зі спокійної геомагнітної ситуації, яка, за попередніми прогнозами вчених, буде превалювати протягом усього місяця.
Загальна кількість геомагнітних збурень з незначним впливом на Землю може дорівнювати кільком тижням. Існує ймовірність того, що у деякі дні вони переростатимуть у сильні магнітні бурі.
Коли сильні магнітні бурі в січні
Сильні магнітні бурі рівня STORM G1, за попередніми даними вчених, очікуються:
17 січня
18 січня
Коли геомагнітні збурення з мінімальним впливом на Землю в січні:
1 січня
2 січня
3 січня
4 січня
9 січня
10 січня
12 січня
13 січня
14 січня
19 січня
20 січня
Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають в космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Метеозалежність означає підвищену чутливість організму до погодних коливань. Вона може бути вродженою, або набутою внаслідок хронічних серцево-судинних захворювань, порушень у роботі нервової системи, періодів гормональної перебудови і тривалих стресових станів.
Особливо магнітні бурі впливають на літніх людей, адже через вікові зміни кровоносних судин і серця вони частіше страждають від коливання тиску, головного болю та запаморочення.