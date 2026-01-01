Магнітні бурі у січні 2026: названо небезпечні дати

Магнітні бурі впливають на самопочуття людей / © ТСН.ua

Реклама

У січні 2026 року Землю періодично накриватимуть геомагнітні бурі. Пікових значень магнітні коливання сягатимуть на початку та у середині місяця.

За прогнозом науковців Центру прогнозування космічної погоди, січень розпочнеться зі спокійної геомагнітної ситуації, яка, за попередніми прогнозами вчених, буде превалювати протягом усього місяця.

Загальна кількість геомагнітних збурень з незначним впливом на Землю може дорівнювати кільком тижням. Існує ймовірність того, що у деякі дні вони переростатимуть у сильні магнітні бурі.

Реклама

Коли сильні магнітні бурі в січні

Сильні магнітні бурі рівня STORM G1, за попередніми даними вчених, очікуються:

17 січня

18 січня

Коли геомагнітні збурення з мінімальним впливом на Землю в січні:

1 січня

2 січня

3 січня

4 січня

9 січня

10 січня

12 січня

13 січня

14 січня

19 січня

20 січня

Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають в космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Метеозалежність означає підвищену чутливість організму до погодних коливань. Вона може бути вродженою, або набутою внаслідок хронічних серцево-судинних захворювань, порушень у роботі нервової системи, періодів гормональної перебудови і тривалих стресових станів.

Реклама

Особливо магнітні бурі впливають на літніх людей, адже через вікові зміни кровоносних судин і серця вони частіше страждають від коливання тиску, головного болю та запаморочення.