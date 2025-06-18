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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
185
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1 хв

Магнітні полюси Сонця змістилися: що це означає для Землі

Учені вперше спостерігали, як магнітні полюси Сонця сходяться в одній півкулі. Таке трапляється лише на піку 11-річного циклу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Південний полюс

Південний полюс / © ESA

Вперше в історії космічний апарат наблизився до південного полюса Сонця і зафіксував хаос у розпалі сонячного максимуму.

Про це повідомили ESA та NASA

У березні Solar Orbiter провела спостереження під кутом 17 градусів до сонячного екватора та зафіксувала незвичайні явища: наразі обидва магнітні полюси Сонця перебувають в одній півкулі. Таке трапляється лише на піку сонячного циклу, після чого магнітне поле змінюється на протилежне.

Сонце проходить 11-річний цикл активності, що нині перебуває на піку. У цей період спостерігається значне збільшення сонячних спалахів, викидів плазми та плям на поверхні зірки.

Solar Orbiter, запущений у 2020 році, змінив свою орбіту за допомогою гравітаційного маневру біля Венери. Це дозволило йому вперше зазирнути у південні регіони Сонця, які раніше не були в полі зору інших апаратів. Попередній зонд — «Улісс» — не мав обладнання для візуальних спостережень.

Науковці сподіваються, що подальші спостереження допоможуть розкрити природу внутрішнього «годинника» Сонця та вдосконалити прогнози космічної погоди. У найближчі роки апарат продовжить змінювати кут нахилу своєї орбіти: у 2026 році він досягне 23 градусів, а у 2029 — до 33, що дасть змогу дослідити обидва полюси.

Нагадаємо, ми писали, що вчені вперше в історії вчені отримали фото полюса Сонця.

Дата публікації
Кількість переглядів
185
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