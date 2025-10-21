Мандрівка на зворотний бік Місяця: китайці привезли сенсаційну знахідку (фото)

Місяць / © Associated Press

Реклама

Місія Chang’e-6 Китайського космічного управління привезла зі зворотного боку Місяця несподівану знахідку: у місячному пилі виявили частинки надзвичайно рідкісного метеорита типу CI-хондрит, 20% маси якого становить вода. Це перше фізичне свідчення того, що такі крихкі, насичені водою астероїди бомбардували Місяць на ранніх етапах Сонячної системи.

Про це повідомляє Science alert із посиланням на результати дослідження у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Це перші підтверджені уламки Івунського карбонатного хондриту (CI chondrite), знайдені на Місяці. Відкриття доводить, що навіть найкрихкіші, насичені водою астероїди можуть залишати мікроскопічні сліди у місячному ґрунті.

Реклама

CI-хондрити — найвологіші серед метеоритів: до 20% їхньої маси становить вода, зв’язана в мінералах. Вони м’які, пористі й дуже рідкісні — менше ніж 1% усіх знайдених на Землі метеоритів належать до цього типу. Через високу швидкість зіткнень навіть на Місяці такі зразки не очікували знайти, адже більшість речовини в разі ударів випаровується або розплавляється.

Команда під керівництвом Цзіньтуаня Вана та Чжиміна Чена з Китайської академії наук проаналізувала понад 5000 частинок зразків Chang’e-6, зібраних у кратері Аполлон у межах басейну Південний полюс — Ейткен. Вчені зосередилися на мінералі олівін, типовому для метеоритів та вулканічних порід. Сім із досліджених фрагментів виявилися хімічно ідентичними олівіну з CI-хондритів. Їхня структура — кристали в склоподібній масі — свідчить про швидке охолодження після удару.

Фрагмент метеорита з олівіном, зібраний з протилежного боку Місяця / © Yi-Gang Xu

Аналіз співвідношення елементів і ізотопів підтвердив: ці частинки не мають ні місячного, ні земного походження, а походять саме з CI-хондритного астероїда, що колись зіткнувся з Місяцем. Це перше фізичне свідчення, що такі метеорити бомбардували Місяць на початку історії Сонячної системи.

Науковці вважають, що умови на Місяці сприяють збереженню подібних матеріалів — CI-хондрити можуть становити до 30% усіх місячних метеоритів. Вони також могли відіграти ключову роль у постачанні води на ранню Землю та Місяць.

Реклама

«З огляду на рідкість CI-хондритів у колекції земних метеоритів, наша інтегрована методологія для ідентифікації позаземних матеріалів у місячних і потенційно інших зразках пропонує цінний інструмент для переоцінки частки хондритів у внутрішній Сонячній системі», — підсумовують дослідники.

Нагадаємо, влітку китайська місія Chang’e-6 доставила на Землю зразки зі зворотного боку Місяця, здійснивши прорив у розумінні його асиметрії. Дослідницькі Китайської академії наук виявили чотири ключові факти: тривала вулканічна активність; флуктуаційне магнітне поле; асиметричний розподіл води; виснаження мантії. Ці відкриття дають ключову точку відліку для вивчення еволюції Місяця.