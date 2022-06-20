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Мармурова голова та зуби: у Греції на затонулому кораблі вчені знайшли артефакти

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Мармурова голова та зуби: у Греції на затонулому кораблі вчені знайшли артефакти

Фото: Associated Press

Нові знахідки виявлені після того, як громіздке каміння вагою в кілька тонн підняли і воно відкрило невидимі досі частини аварії корабля.

Під час свого недавнього дослідження на затонулому антикітерському кораблі в Греції експерти виявили мармурову голову Геракла, людські зуби та безліч інших знахідок.

Про це пише Greek Reporter.

Антикітерський корабель затонув на початку I століття до н. е. біля грецького острова Антикітера. В результаті на місці аварії вчені виявили численні статуї, монети та інші артефакти, що належать до IV століття до н. е.

Грецькі пірначі виявили затонуле судно недалеко від берега острова Антикітера 1900 року. Вони витратили рік, збираючи його скарби за допомогою грецького військово-морського флоту.

Водолази витягли сотні творів мистецтва, включаючи дивовижні бронзові та мармурові статуї, які сьогодні заповнюють галереї Національного археологічного музею в Афінах.

Раніше стало відомо, що біля берегів Колумбії археологи знайшли золоті монети й інші скарби, розкидані навколо двох кораблів, які зазнали аварії.

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