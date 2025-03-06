Марс і Земля мають більше спільного, ніж вважалося раніше: дослідження

Марс може мати тверде внутрішнє ядро, як і Земля.

Дослідники з Університету Байройта та Європейського центру синхротронного випромінювання (ESRF) встановили, що суміш заліза та сірки, яка моделює внутрішнє ядро Марса, кристалізується під впливом високого тиску та температур. Це відкриття вказує на можливість того, що глибокі надра Червоної планети можуть бути твердими.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature Communications, пише Space.com.

Ці висновки суперечать попереднім дослідженням, які базувалися на даних про марсотруси, зібраних посадковим модулем NASA InSight. Раніше вважалося, що ядро Марса є рідким, оскільки воно містить легкі елементи, такі як сірка, і залишається надто гарячим для кристалізації.

Щоб перевірити можливість існування твердого ядра, вчені застосували метод алмазних ковадл, де два алмази стискають матеріал, створюючи екстремальний тиск, а також використали лазерне нагрівання для досягнення умов, подібних до тих, що існують у надрах Марса.

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За даними ESRF, під час експерименту утворилася нова кристалічна фаза залізо-сульфіду Fe₄₊ₓS₃.

Подальші дослідження показали, що цей залізо-сульфід може затвердівати з рідкого стану навіть за нижчих температур у межах прогнозованого діапазону температур марсіанського ядра.

Таким чином, якщо температура у внутрішніх шарах Марса є ближчою до нижньої межі цього діапазону, тверде ядро є цілком реальним варіантом, зазначають науковці.

Марс має багато спільного із Землею: полярні крижані шапки, вулкани, каньйони, схожий на земний 24-годинний день, осьовий нахил, що визначає сезони, погодні процеси та кам’янисту структуру.

Якщо Червона планета справді має тверде ядро, це стане ще однією рисою, яка робить її найбільш схожою на Землю серед інших планет Сонячної системи.

Колись на Марсі, ймовірно, існували річки та озера, але згодом він перетворився на холодну та суху пустелю.

Детальне вивчення внутрішньої будови Марса допоможе краще зрозуміти еволюцію цієї планети. Однак, щоб остаточно визначити, чи є його ядро твердим, необхідні подальші дослідження.

Нагадаємо, вчені NASA зробили важливе відкриття щодо Марса: виявили, що сейсмічні хвилі у мантії планети рухаються набагато швидше, ніж було передбачено.