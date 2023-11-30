Марс очима астронавтів: апарат NASA вперше зафіксував панорамний краєвид Червоної планети (фото, відео)

Нові зображення, які фіксують прозорі шари хмар і пилу, допоможуть вченим краще зрозуміти атмосферу Марса.

Орбітальний апарат NASA Mars Odyssey вперше в історії зафіксував панорамні види Марса, які демонструють вигнутий горизонт і шари атмосфери. Цей краєвид схожий на те, як бачать астронавти Землю з Міжнародної космічної станції.

Про це повідомили на сайті американського аерокосмічного агентства (NASA).

Апарат Mars Odyssey, що перебував на орбіті понад 22 роки, зробив серію знімків ще у травні, коли перебував на висоті 400 кілометрів від поверхні Червоної планети. Науковці поєднали десять знімків, щоб створити панорамне зображення горизонту Марса і його супутника Фобоса.

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“Ці нові зображення, які фіксують прозорі шари хмар і пилу, допоможуть вченим краще зрозуміти атмосферу Марса”, – повідомили в NASA.

Інженерам Лабораторії реактивного руху NASA та компанії Lockheed Martin Space, які створили Odyssey, довелося маневрувати космічним апаратом, щоб зафіксувати ці види.

“Якби ви були астронавтом, перше, що впало б у вічі, – це всі ці гарні кратери, які, звісно, мають зовсім інший вигляд, ніж те, що б ви побачили на Землі. Але друге, що ви побачите, оскільки ви дивитеся на планету під кутом, це структура цих прекрасних хмар”, – прокоментувала зображення заступниця наукового керівника проєкту Odyssey Лаура Кербер.

Панорамне зображення Марса з висоти 400 км / Фото: NASA

Вона зауважила, що на Марсі існують хмари, які складаються з крижаних кристалів вуглекислоти, води та хмари пилу.

“Оскільки Mars Odyssey має камеру теплового бачення, вона дійсно може визначити різницю між різними видами хмар”, – наголосила науковиця.

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