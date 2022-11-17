Марс розриває свій найбільший супутник на частини: вчені зробили невтішний прогноз

Фобос повільно, але впевнено розривається на частини в міру свого наближення до Марса

Група вчених стверджує, що найбільший супутник Марса Фобос у майбутньому постраждає від дії гравітації Марса. Зрештою, Марс розірве на частині свій супутник, і навколо планети з'являться такі ж кільця, як і в Сатурна.

Про це пише Live Science.

Учені вважають, що на Фобосі видно ознаки того, що Марс негативно впливає на нього своєю гравітацією, що призведе до того, що цей супутник розвалиться на частини з утворенням кільця з його уламків навколо Червоної планети.

Тому вчені припускають, що Фобос повільно, але впевнено розривається на частини в міру свого наближення до Марса. Вже відомо, що цей супутник, який має нестабільну орбіту, повільно зближується з Червоною планетою зі швидкістю майже 2 метри кожні 100 років.

Вважається, що Фобос може бути як уламком самого Марса, так і притягнутим гравітацією планети астероїдом.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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