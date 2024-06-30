Марс зазнає потужного бомбардування майже щодня: сенсаційне відкриття учених

Чутливий сейсмометр модуля Mars InSight, яким науковці досліджують поштовхи на поверхні Червоній планеті, зафіксував майже щоденні удари метеоритів розміром із баскетбольний м'яч.

Як пише Sciencealert, частота зіткнень виявилася значно більшою, ніж раніше вважали учені.

Попередні оцінки зіткнень метеоритів із Марсом ґрунтувалися на супутникових зображеннях з орбіти, на яких фіксувалася поява нових кратерів. До появи сейсмографа це був єдиний доступний варіант, але далеко недосконалий.

"Хоча нові кратери найкраще можна побачити на рівній і запорошеній місцевості, де вони справді виділяються, цей тип місцевості вкриває менше половини поверхні Марса. Однак чутливий сейсмометр InSight міг почути кожен удар у межах досяжності посадкових модулів", - зауважила вчений-планетолог Жеральдін Зенхаузерн з ETH Zurich у Швейцарії..

Завдяки даним InSight вчені підрахували, що щороку на Марсі відбувається від 280 до 360 ударів. Кратер діаметром понад 8 метрів утворюєится приблизно раз на день, а кратери діаметром понад 30 м з'являються приблизно раз на місяць.

Це не тільки важливо для розуміння історії Марса, але також надає цінну інформацію, яка допоможе підготуватися до дослідження Червоної планети людиною.

"Це перша у своєму роді робота, в якій на основі сейсмологічних даних визначається, як часто метеорити вдаряються об поверхню Марса - що було метою місії першого рівня місії Mars InSight. Такі дані враховуються при плануванні майбутніх місій на Марс", - сказав сейсмолог і геодинамік Доменіко Джардіні з ETH Zurich.

Як відомо, у Марса є атмосфера, але вона більш ніж у 100 разів тонша за земну. Це означає, що Марс не має такого ж захисту від зіткнень; каміння може падати з космосу практично безперешкодно.

Крім того, Марс розташований дуже близько до поясу астероїдів між його орбітою та орбітою Юпітера, тож поблизу є багато каміння, що сприяє високій частоті зіткнень.

Марсіанська космічна станція - проєкт українського інженера

Нагадаємо, раніше вчені помітили на Марсі загадковий "трубопровід", де в теорії могло б зберегтися стародавнє іншопланетне життя.

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