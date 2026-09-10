Марс знову здивував учених: Curiosity натрапив на незвичайні отвори

Отвори на Марсі / © NASA

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На Марсі виявили незвичайні отвори в ґрунті, походження яких учені поки не можуть пояснити. Заглибини помітив марсохід NASA Curiosity під час підйому долиною Валле-Ґранде на горі Еоліда, відомій також як гора Шарп, у кратері Ґейл.

Про дивну знахідку повідомило видання Science Alert.

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Curiosity досліджує кратер Ґейл уже близько 14 років і за цей час надіслав на Землю величезну кількість даних про геологію стародавнього Марса. Більшість незвичних структур, які потрапляли в поле зору його камер, науковцям зрештою вдавалося пояснити. Однак нова знахідка виявилася значно складнішою.

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Йдеться про численні невеликі заглибини, розсіяні по поверхні Марса. На перший погляд вони можуть здатися звичайними слідами ерозії, проте їхня форма та розташування не відповідають відомим ученим типам марсіанських отворів.

Отвори та заглибини на марсіанській поверхні самі по собі не є чимось незвичайним. Червона планета протягом мільярдів років зазнавала впливу вітру, температурних коливань, геологічних процесів і численних ударів метеоритів.

Невеликі порожнини в породі також можуть виникати, коли твердіші мінеральні включення або камінці переживають ерозію довше, ніж навколишня м’якіша порода. Коли такі включення зрештою вивітрюються, на їхньому місці залишаються невеликі заглибини.

Проте знайдені Curiosity структури мають інший вигляд. Вони відносно широкі та дуже неглибокі, а поруч немає очевидних камінців, мінеральних вузликів чи інших утворень, які могли б пояснити їхнє виникнення.

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Саме ця особливість і зацікавила наукову команду марсохода.

Які версії утворення отворів на Марсі

Щоб розібратися із загадковими отворами, дослідники використали кілька камер Curiosity. Прилад Mars Hand Lens Imager (MAHLI) зробив детальні фотографії заглибин із близької відстані, а камери Mastcam отримали стереозображення навколишньої поверхні.

Поєднавши ці дані, науковці можуть створити тривимірні моделі рельєфу. Це дозволить точніше визначити форму, розміри та глибину отворів і спробувати встановити, який саме процес міг їх сформувати.

Поки що вчені не виключають кількох варіантів. Заглибини можуть бути результатом незвичного процесу ерозії, певної властивості місцевих порід або механізму, який досі не спостерігали на Марсі.

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Остаточних висновків щодо їхнього походження команда Curiosity наразі не зробила.

Що саме досліджує марсохід Curiosity

Загадкова знахідка особливо цікава тому, що марсохід зараз пересувається територією, яка суттєво відрізняється від попередніх ділянок його маршруту.

Раніше Curiosity залишив позаду незвичайну геологічну структуру, відому як boxwork. Вона нагадує гігантську павутину та складається з мінералізованих гребенів, стійкіших до ерозії, ніж навколишня порода. Науковці вважають, що ця структура могла сформуватися мільярди років тому під впливом ґрунтових вод.

Тепер марсохід піднімається вище горою Шарп і досліджує шари сульфатних порід. Вони змінюються з висотою, демонструючи різницю в текстурі, хімічному складі та стійкості до ерозії.

Для планетологів це своєрідний геологічний архів. Аналізуючи послідовні шари, вони намагаються відновити історію змін марсіанського середовища та зрозуміти, як планета з давніми вологими умовами поступово перетворилася на холодний і сухий світ.

Наприкінці серпня 2026 року Curiosity відзначив важливу віху — марсохід піднявся приблизно на 1000 метрів над початковою ділянкою сходження.

Його кінцева мета — дослідження дедалі вищих шарів гори Шарп, яка височіє приблизно на 5,5 кілометра над дном кратера Ґейл. Кожен новий рівень може містити свідчення про інший період геологічної історії Марса.

При цьому загадкові отвори — лише одна з проблем, над якими зараз працюють дослідники. Curiosity також зафіксував швидкі зміни зовнішнього вигляду послідовних шарів порід. Зокрема, марсохід натрапив на грубіші сірі пласти, які протистоять ерозії інакше, ніж сусідні матеріали.

Для визначення причин цих відмінностей Curiosity взяв зразки породи та провів аналіз її хімічного складу. Науковцям ще належить детально опрацювати отримані дані.

Нагадаємо, після кількох років спостережень учені змогли пояснити походження більшості марсотрусів. Але окрема група підземних поштовхів і досі не вкладається в жодну з відомих теорій.

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