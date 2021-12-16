Марсохід NASA визначив склад порід кратера на Червоній планеті та виявив органічні сполуки

Скеля в кратері Єзеро, якою рухається ровер Perseverance, ймовірно, утворилася з розпеченої магми.

Марсохід Perseverance, який досліджує кратер Єзеро з моменту посадки в лютому 2021 року, виявив породи, які найчастіше утворюються у розпеченій магмі. Окрім того, у грунті зафіксовано наявність органічних сполук.

Про це повідомили на сайті Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Завдяки встановленому на ровері інструменту PIXL - рентгенівському спектрометру, який ідентифікує хімічні елементи - марсохід зумів ділянку скелі, якою він рухається. Як з'ясувалося, порода складається з незвичайно великої кількості великих кристалів олівіну, "охоплених" кристалами піроксену.

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“Така текстура вказує на породу, що утворилася, коли кристали росли і осідали в магмі, яка повільно остигає; наприклад, у товстому потоці лави, лавовому озері або магматичному осередку", – сказав з цього приводу науковець проекту Perseverance Кен Фарлі з Каліфорнійського технологічного університету в Пасадені.

Прилад SHERLOC також виявив органічні сполуки: молекули були не тільки всередині проаналізованих потертих порід, але і в пилу на необроблених породах. Однак, у NASA уточнили, що наявність таких речовин не свідчить про існування життя: таку органіку могли створити і небіологічні механізми.

У Perseverance передбачено 43 пробірки-контейнеру для збору марсіанських матеріалів. Шість із них уже опломбовані: вони містять як проби грунту, так і взірці марсіанської атмосфери. У рамках наступних місій на Марс ці проби доставлять на Землю.

Розповідь про останні дослідження марсохода на сайті NASA супроводжує хвилинне відео, яке утворене з кадрів із "підтягнутим" кольором. Вони зроблені наприкінці листопада 2021 року у “дельті”, яка утворилася з наносів давньої річки, яка впадала в озеро, що існувало у кратері. Гори на задньому плані – край сучасного кратера Єзеро.

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