Марсохід NASA зафіксував сліди рідкої води – це змінює уявлення про Червону планету

Науковці зафіксували так звані хвильові брижі – крихітні гребенеподібні утворення на дні двох висохлих марсіанських озер.

Марсохід Curiosity виявив у кратері Гейла сліди рідкої води, яка контактувала з атмосферою Марса.

Це відкриття, опубліковане 15 січня в журналі Science Advances, ставить під сумнів попередні теорії, що вся вода на Червоній планеті була вкритою льодом, передає Live Science.

Докази існування відкритої води

Науковці зафіксували так звані хвильові брижі – крихітні гребенеподібні утворення на дні двох висохлих марсіанських озер. Такі структури могли виникнути лише під впливом вітру, що діяв на відкриту воду. Це означає, що в давнину Марс мав атмосферу, достатньо щільну і теплу, щоб підтримувати рідку воду.

Марсохід Curiosity від NASA виявив симетричні сліди брижів у двох окремих точках кратера Гейла на Червоній планеті, що є переконливим доказом того, що на Марсі колись текла відкрита рідка вода. / Фото: livescience

За словами Клер Мондро, дослідниці з Каліфорнійського технологічного інституту, глибина марсіанських озер, у яких утворилися брижі, не перевищувала 2 метрів. Вони існували близько 3,7 мільярда років тому, що значно продовжує період, у який рідка вода могла існувати на Марсі.

Чи могло існувати життя?

Присутність води є ключовим фактором для розвитку мікроорганізмів. Збільшення тривалості існування рідкої води може означати, що умови для життя на Марсі зберігалися довше, ніж вважалося раніше.

Проте згодом більша частина атмосфери Марса та його поверхнева вода зникли. Науковці припускають, що це сталося через втрату магнітного поля, що зробило планету вразливою до сонячного вітру. Постійне бомбардування сонячною радіацією поступово знищило атмосферу, випарувавши воду у відкритий космос.

Раніше дослідники NASA зробили важливе відкриття щодо Марса, виявивши, що сейсмічні хвилі в його мантії рухаються набагато швидше, ніж було передбачено.