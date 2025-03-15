НЛО чи просто камінь: знімок NASA викликав палкі суперечки

Знімок, зроблений марсоходом NASA, викликав хвилю суперечок у мережі. На фотографії, опублікованій на Reddit, помітний циліндричний об’єкт, який здається відкидає тінь на поверхню Марса.

Про це пише Mail.Online.

Користувачі одразу ж порівняли його з "НЛО-тік-так", який у 2004 році спостерігали пілоти ВМС США над Тихим океаном.

Один із військових, Девід Фрейвор, тоді описав його як "ідеально білий, гладкий" об’єкт, що рухався з аномальною швидкістю.

Деякі коментатори переконані, що це справжній доказ присутності інопланетян на Марсі. Дослідник давніх технологій Джейсон Мартелл навіть перевірив зображення через детектор ШІ і заявив, що воно не є підробкою.

"Переконливий доказ того, що NASA зняло на відео драже Tic Tac на Марсі", – написав він у соцмережі X (Twitter).

Однак не всі погоджуються з цією версією. Скептики стверджують, що це всього лише незвичайний камінь.

"Це просто гра тіней. Якщо уважно подивитися, видно, що це частина більшого каменя", – написав один із користувачів.

Якщо NASA зможе зробити нові фото цього місця, стане зрозуміло, чи об’єкт дійсно є НЛО або це лише ще один приклад оптичної ілюзії.

Нагадаємо, новий аналіз даних про сейсмічну активність Марса, зібраних зондом NASA InSight за кілька років спостережень, показав, що під поверхнею планети можуть бути "кишені" з рідкою водою, в якій потенційно могло виникнути життя.

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