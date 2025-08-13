Марсохід NASA Perseverance помітив на Марсі загадковий "шолом" (фото)

© NASA

Схожий на середньовічний «шолом» камінь — це останнє поповнення в галереї химерних каменів Марса.

Зображення дивного каменя зробив марсохід NASA Perseverance, передає space.

Марсохід NASA Perseverance натрапив на дивний камінь вулканічної форми на поверхні Марса, який виглядає як вивітрений бойовий шолом.

Марсохід NASA «Perseverance» зробив це зображення дивної скелі 5 серпня 2025 року. Марсіанський камінь схожий на голландський «горшковий» шолом XVII століття. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Камінь, сфотографований інструментом Mastcam-Z 5 серпня 2025 року, має загострену вершину та текстуру з виїмками, що нагадує обладунки, викувані століття тому. На Землі подібні текстури можуть утворюватися внаслідок хімічного вивітрювання, осадження мінералів або навіть вулканічних процесів. Perseverance знайшов схожий камінь у березні 2025 року.

Саме ці сфероїди заінтригували вчених. «Цей камінь у формі капелюха складається зі сфероїдів. Назва цього каменю — Horneflya, і він є особливим не стільки через свою форму капелюха (яка, на мій погляд, відповідає пірамідальній формі, яку ми часто бачимо у вивітрених вітром блоків на поверхні Марса), скільки через те, що він майже повністю складається зі сфероїдів», — розповів Space.com Девід Аґл, представник команди Perseverance з Лабораторії реактивного руху NASA.

Вчені вважають, що в деяких марсіанських породах сфероїди утворилися, коли ґрунтові води проходили через пори в осадових породах. Але вони не впевнені, чи всі вони утворилися таким чином; науковій команді Perseverance доведеться ретельно проаналізувати більше каменів, щоб знайти відповіді на цю загадку марсіанської геології та інші нагальні питання, що стосуються Червоної планети.

Інструмент Mastcam-Z (пара камер із зумом) дозволяє вченим робити стереозображення з високою роздільною здатністю та помічати незвичайні об’єкти, як-от цей «шолом», вкритий сфероїдами, на відстані.

Подібні фото є прикладами феномену, відомого як парейдолія, що описує схильність людського мозку накладати знайомий шаблон на випадкові візуальні дані — чи то обличчя в хмарах, кролик на Місяці, чи середньовічний шолом на марсіанській поверхні.

Такі об’єкти, як марсіанський камінь, допомагають вченим скласти уявлення про екологічну історію Червоної планети, показуючи, як вітер, вода та внутрішні процеси могли формувати ландшафт протягом мільярдів років.

Нагадаємо, вчені довели, що космічні промені можуть створювати енергію для життя під поверхнею Марса, Енцелада та Європи.

