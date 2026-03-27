Марсохід NASA вперше виявив дорогоцінне каміння на Марсі

Марсохід

Марсохід NASA Perseverance під час дослідження краю стародавнього ударного кратера, вік якого сягає 4 мільярдів років, натрапив на унікальне скупчення цінних каменів. Учені класифікували кристали як корунд і не прагнуть робити жодних припущень щодо їх різновидів без подальшого хімічного аналізу.

Про це повідомляє Live Science.

Учені опромінили їх лазером камери SuperCam. Цей лазер впливає на мінерали, змушуючи їх випромінювати світло певних довжин хвиль. А оскільки кожен елемент і сполука випромінює світло певних довжин хвиль, це дає змогу визначити хімічний склад зразка.

Аналіз показав, що три з оброблених лазером зразків породи демонстрували явні ознаки мінералу корунду з включеннями хрому, що відповідає хімічним характеристикам рубіна. Водночас кристали занадто малі, щоб їх можна було побачити за допомогою камери марсохода Perseverance, і їхній точний хімічний склад невідомий. Тому вчені не можуть з упевненістю сказати, чи виявили вони марсіанський рубін або ж якийсь інший тип корунду.

Хоча знайдені зразки занадто дрібні для ювелірної справи, вони підтверджують, що Марс є справжньою геологічною лабораторією. Раніше там уже виявляли ознаки опалу та кварцу, що свідчить про набагато складнішу історію планетарних надр, ніж вважалося раніше.

Раніше повідомлялося, що на Марсі можуть існувати складні форми життя, подібні до земних комах та рептилій. Таку гіпотезу висунув професор Університету Огайо Вільям Ромозер, проаналізувавши багаторічні знімки марсохода NASA Curiosity.