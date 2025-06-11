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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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115
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2 хв

Марсохід з таємницею: навіщо NASA встановила лабіринт і силует Шерлока Холмса

Марсохід Perseverance постійно фотографує загадковий лабіринт на своїй панелі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Марсохід NASA

Марсохід NASA / © Associated Press

На знімках марсохода NASA Perseverance уважні користувачі помітили щось дивне — маленький, хитромудрий лабіринт, що з’являється на фото знову і знову. Виявилося, це — не таємничий артефакт, а частина калібрувальної мішені SHERLOC — інструмента, призначеного для пошуку слідів давнього життя на Червоній планеті.

Про це пише Live Sience.

SHERLOC — це науковий прилад, що використовує раманівську та флуоресцентну спектроскопію для аналізу марсіанських порід. Щоб працювати з максимальною точністю, він регулярно калібрується за допомогою спеціальної пластини з унікальними матеріалами. Саме на ній і розташований той самий «лабіринт», який зацікавив глядачів.

«SHERLOC — це інструмент для вирішення головоломок, а яка головоломка краща за лабіринт!» — пояснює Кайл Укерт, заступник головного дослідника.

Цей лабіринт складається з хромованих ліній товщиною 200 мікрон, розміщених на кварцовому склі. У центрі — силует Шерлока Холмса, який виконує не лише декоративну, а й технічну функцію: допомагає точно налаштувати фокус і позицію лазера.

Крім лабіринту, на мішені є зразки марсіанського метеорита, тефлону, кевлару, гортексу та навіть геокешинговий маркер. Вони потрібні для калібрування інструментів і тестування матеріалів скафандра в умовах Марса — все це в перспективі допоможе підготуватися до майбутніх місій з людьми.

«Ці матеріали підтримують унікальну науку, яка допоможе забезпечити безпеку майбутніх астронавтів», — каже Укерт.

SHERLOC також має вбудовану кольорову камеру, яка час від часу фіксує зображення цієї мішені. Вона має назву, гідну пригод Шерлока Холмса: ширококутний топографічний датчик для операцій та інженерії.

Нагадаємо, астрономи нещодавно виявили екзопланету Kepler-725c, яка розташована в зоні, придатній для життя, на відстані приблизно 2472 світлових років від Землі. Ця планета має масу, схожу на масу «міні-Нептуна» або «суперземлі», що робить її особливо цікавою для досліджень.

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