Маск назвав термін, коли штучний інтелект домінуватиме над людьми

Ілон Маск / © Associated Press

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Засновник Tesla, SpaceX, xAI та інших високотехнологічних компаній Ілон Маск заявив, що вже приблизно через п’ять років штучний інтелект перевершить сукупний людський розум, а більшість завдань виконуватиме краще за людей.

Такий прогноз він озвучив в інтерв’ю The Economist.

За словами Маска, стрімкий розвиток штучного інтелекту може відкрити людству шлях до безпрецедентного технологічного та економічного процвітання, якщо цьому не завадять глобальні катастрофи.

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«Я думаю, що ШІ може перевершити сукупний людський інтелект приблизно через п’ять років. Через п’ять років — приблизно п’ять років — це моє припущення. Тож справді не залишиться нічого, що ШІ не зможе робити краще за людей, окрім, можливо, того, щоб бути людиною», — заявив Маск.

«Епоха дивовижного достатку»

Підприємець вважає, що надпотужний штучний інтелект здатен започаткувати нову еру розвитку цивілізації.

На його думку, якщо світ уникне глобальних потрясінь, зокрема термоядерної війни, людство може увійти в «епоху дивовижного достатку», коли кожна людина матиме доступ практично до будь-яких благ і послуг.

Зупинити ШІ вже неможливо

Попри те, що Маск неодноразово попереджав про потенційні ризики розвитку штучного інтелекту, зараз він визнає, що цей процес став практично невідворотним.

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«Я не бачу жодного способу справді зупинити цей неймовірний імпульс розвитку ШІ та роботів», — сказав він.

За словами мільярдера, навіть якби людство мало можливість повністю призупинити розвиток технологій, це навряд чи було б правильним рішенням.

«Часом я думаю: можливо, навіть якби існувала кнопка зупинки, нам, ймовірно, не варто було б її натискати, оскільки найімовірнішим результатом є неймовірний достаток для всіх», — зазначив Маск.

Ризики залишаються, але прогрес триватиме

Водночас засновник xAI наголосив, що ризик втрати контролю над суперінтелектом і роботизованими системами залишається.

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За його словами, імовірність катастрофічного сценарію «не дорівнює нулю», однак головне завдання людства — зробити все можливе для мінімізації таких ризиків.

Маск також припустив, що вже протягом наступного десятиліття люди навряд чи збережуть повний контроль над системами надрозумного штучного інтелекту.

«З мого боку було б проявом марнославства думати, що я контролюватиму супергеніальний ШІ, який набагато розумніший за мене», — сказав він.

На думку підприємця, головним викликом стане не стримування розвитку технологій, а формування правильних цінностей у майбутніх систем штучного інтелекту.

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«Що ми можемо і повинні намагатися зробити — це переконатися, що ШІ має правильні цінності, що йому не байдуже людство і що він хоче, щоб ми були щасливими та процвітали», — підсумував Маск.

Останні заяви Ілона Маска свідчать про помітну зміну його риторики. Якщо раніше він порівнював створення штучного інтелекту з «викликанням демона» та попереджав про екзистенційні загрози, то нині дедалі частіше говорить про потенціал ШІ забезпечити людству безпрецедентний рівень добробуту й зробити працю необов’язковою.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін закликав не допустити безконтрольного розвитку штучного інтелекту та запропонував посилити міжнародну взаємодію.

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