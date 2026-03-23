Маск оголосив про Terafab: у США збудують найбільший у світі завод із виробництва чипів

Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Американський підприємець та винахідник Ілон Маск заявив про запуск нового масштабного проєкту Terafab — спільної ініціативи його компаній Tesla, SpaceX та xAI, яка передбачає створення «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».

Про це він повідомив під час прямої трансляції у власній соцмережі X, передає Engadget.

За словами Маска, підприємство планують збудувати в Остіні, штат Техас. Проєкт має стати важливим кроком на шляху до розвитку енергетики на основі сонячної енергії та реалізації амбітної ідеї «галактичної цивілізації».

Реклама

Мільярдер наголосив, що нинішні виробничі можливості постачальників мікрочипів не відповідають майбутнім потребам його компаній.

«Або ми побудуємо Terafab, або залишимося без чипів. А вони нам критично потрібні», — заявив Маск.

Очікується, що на новому заводі вироблятимуть два типи чипів: одні — для використання у системах автономного водіння Full Self-Driving та гуманоїдних роботах Optimus, інші — більш потужні рішення для космічних проєктів.

За попередніми оцінками, вартість Terafab може становити не менше 20 мільярдів доларів. Першим етапом стане будівництво заводу Advanced Technology Fab в Остіні, де також розташована штаб-квартира Tesla.

Реклама

Водночас аналітики нагадують, що раніше Маск уже анонсував низку амбітних ініціатив, зокрема Hyperloop, які так і не були повністю реалізовані.

