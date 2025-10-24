Маск прагне створити "величезну армію" роботів Optimus

Робот Optimus / © Getty Images

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив про амбітну мету: створити «величезну армію» роботів Optimus, аби повністю трансформувати ринок праці та досягти капіталізації компанії Tesla у 20 трлн дол. Для цього він вимагає підвищити свій контроль над компанією до 25% та отримати 1 трлн дол. винагороди.

Про це пише Wired.

Попри те, що Tesla офіційно залишається виробником електромобілів, Маск неодноразово підкреслював: компанія вже давно вийшла за межі автомобільного бізнесу. Він бачить Tesla як піонера у сфері штучного інтелекту, програмного забезпечення та робототехніки, здатної змінити світ.

Маск також переконаний, що справжня вартість компанії значно перевищує нинішню. У липні він заявив, що Tesla потенційно може досягти капіталізації до 20 трлн дол. — це більш ніж уп’ятеро більше за нинішню ринкову вартість Nvidia.

Водночас Маск наголошує, що хоче отримувати адекватну винагороду за свої зусилля. У листопаді акціонери Tesla мають проголосувати за пропозицію ради директорів, яка передбачає виплату гендиректору компанії 1 трлн дол. протягом 10 років. Ця угода також збільшить частку Маска у компанії від 13% до 25%. Проте отримати ці гроші він зможе лише у разі досягнення низки масштабних цілей: продажу 20 млн автомобілів, запуску 1 млн роботаксі, досягнення оцінки у 8,5 трлн дол і, нарешті, випуску 1 млн роботів Optimus.

Саме останній пункт став центральною темою під час нещодавнього спілкування Маска з інвесторами. Там він зробив, мабуть, найгучнішу заяву, обґрунтовуючи своє прагнення до більшого контролю над компанією.

Маск хоче «сильного впливу» на «армію роботів», яку він створює

«Моя основна стурбованість щодо того, наскільки великий контроль над голосуванням я маю у Tesla, полягає в тому, що якщо я піду вперед і створю цю величезну армію роботів, чи можуть мене просто усунути в якийсь момент у майбутньому?» — сказав Маск.

«Якщо ми створимо цю армію роботів, чи матиму я принаймні сильний вплив на неї? Не контроль, але сильний вплив… Мені не комфортно створювати цю армію роботів, якщо я не матиму сильного впливу», — додав бізнесмен.

Заяви Маска про проєкт Optimus

Зазвичай Маск говорить про проєкт Optimus як про позитивну силу, здатну змінити суспільство на краще. За його словами, ці роботи зможуть повністю трансформувати ринок праці, звільнивши людей від одноманітної роботи.

«Працювати буде необов’язково, як вирощувати власні овочі замість того, щоб купувати їх у магазині», — написав він цього тижня.

Під час тієї ж розмови Маск заявив, що роботи Tesla «насправді створять світ без бідності, де кожен матиме доступ до найкращої медичної допомоги».

Він додав, що Optimus «буде неймовірним хірургом, і уявіть, якщо кожен матиме доступ до такого хірурга».

Для самої Tesla, за його словами, Optimus стане «нескінченним грошовим глічем», оскільки кожна людина захоче мати такого робота, який зможе виконувати її роботу.

На заходах Tesla — зокрема в Tesla Diner у Лос-Анджелесі — роботи Optimus зазвичай виконують демонстраційні завдання: подають напої, попкорн або розважають відвідувачів танцями чи грою в «камінь, ножиці, папір». Після події Tesla 2024 року компанія визнала, що ці роботи поки не повністю автономні — ними дистанційно керують люди.

Втім, навіть попри яскраві демонстрації, шлях до повноцінного «роботизованого майбутнього», яке обіцяє Маск, ще далекий. Він визнав, що створення людських рук і передпліч стало одним із найскладніших технічних викликів для інженерів Tesla.

Попри амбітний внутрішній план — виготовити 5000 роботів Optimus до 2025 року — видання The Information повідомило, що компанія скоротила виробничі цілі цього літа. Маск уточнив, що «прототип виробничого наміру» буде готовий у лютому або березні, а масове виробництво планується розпочати наприкінці наступного року.

До слова, фахівці Еліезер Юдковський і Нейт Соарес зробили тривожний прогноз про те, що штучний інтелект може обдурити людей і змусити їх власноруч створити армію роботів, здатну знищити людство. Експерти оцінюють ймовірність такого кінця в 95–99,5%.