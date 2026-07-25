Маск розкрив схему, за якою Starlink потрапляли до армії РФ

Термінал Starlink / © reuters.com

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Російська армія отримувала термінали Starlink через контрабанду, а не безпосередньо від компанії.

Про це Ілон Маск розповів в інтерв’ю The Economist.

За словами бізнесмена, компанія Starlink ніколи не продавала свої термінали Росії, а російські військові отримували їх контрабандним шляхом.

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«Ми ні в який момент не продавали Starlink росіянам. По суті вони отримували термінали Starlink, які були замовлені через Україну, а потім контрабандою переправляли їх на схід України, де знаходяться російські війська. І потім у деяких випадках використовували їх для проведення атак», — сказав Маск.

Він зазначив, що для розв’язання цієї проблеми компанія спільно з українським урядом запровадила «білий список» — перелік схвалених терміналів Starlink, які можуть працювати.

Водночас Маск визнав, що таке рішення мало і негативні наслідки для цивільних користувачів.

«Однак у цього є і зворотний бік: безліч людей, які були звичайними користувачами Starlink і просто намагалися отримати доступ до інтернету для роботи чи навчання, тепер більше не мають доступу до Starlink», — зазначив мільярдер.

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Раніше повідомлялося, що Росія запустила другу партію космічних апаратів «Рассвет», які окупанти позиціонують як власну альтернативу глобальній системі Starlink.

Ми раніше інформували, що Китай залучив Росію до розробки комплексної стратегії протидії супутниковій системі Starlink компанії SpaceX.

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