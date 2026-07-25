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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Маск розкрив схему, за якою Starlink потрапляли до армії РФ

Щоб позбавити окупантів можливості використовувати систему, було створено так званий «білий список» дозволених терміналів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Термінал Starlink

Термінал Starlink / © reuters.com

Російська армія отримувала термінали Starlink через контрабанду, а не безпосередньо від компанії.

Про це Ілон Маск розповів в інтерв’ю The Economist.

За словами бізнесмена, компанія Starlink ніколи не продавала свої термінали Росії, а російські військові отримували їх контрабандним шляхом.

«Ми ні в який момент не продавали Starlink росіянам. По суті вони отримували термінали Starlink, які були замовлені через Україну, а потім контрабандою переправляли їх на схід України, де знаходяться російські війська. І потім у деяких випадках використовували їх для проведення атак», — сказав Маск.

Він зазначив, що для розв’язання цієї проблеми компанія спільно з українським урядом запровадила «білий список» — перелік схвалених терміналів Starlink, які можуть працювати.

Водночас Маск визнав, що таке рішення мало і негативні наслідки для цивільних користувачів.

«Однак у цього є і зворотний бік: безліч людей, які були звичайними користувачами Starlink і просто намагалися отримати доступ до інтернету для роботи чи навчання, тепер більше не мають доступу до Starlink», — зазначив мільярдер.

Раніше повідомлялося, що Росія запустила другу партію космічних апаратів «Рассвет», які окупанти позиціонують як власну альтернативу глобальній системі Starlink.

Ми раніше інформували, що Китай залучив Росію до розробки комплексної стратегії протидії супутниковій системі Starlink компанії SpaceX.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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