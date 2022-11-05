Ілон Маск за один день звільнив майже половину співробітників Twitter: на інцидент відреагував Байден

Новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск за один день звільнив близько 3700 з 7500 співробітників соціальної мережі, залишивши цілі команди повністю або майже повністю знищеними.

Про це пише передає The Verge.

Сам Маск у себе на сторінці у Twitter пояснив, що компанія немає іншого вибору, як скорочення, через великі витрати. За його словами, втрати компанії на утримання соцмережі складають понад 4 мільйони доларів на день.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Як йдеться у повідомленні видання, сфери, на які найбільше вплинуло скорочення Маска, включають довіру до продуктів і безпеку, політику, комунікації, курацію твітів, етичний штучний інтелект, науку про дані, дослідження, машинне навчання та інше. На думку співробітників, які залишилися в Twitter, вважають, що компанії буде важко підтримувати критичну інфраструктуру в короткостроковій перспективі.

За словами співробітників, їм було заблоковано доступ до їхніх робочих облікових записів задовго до того, як вони отримали сповіщення про звільнення.

Деякі співробітники Twitter вже подали позов до суду, стверджуючи, що компанія порушила Закон про сповіщення про адаптацію та перепідготовку працівників (WARN) і Закон Каліфорнії WARN, який вимагає, щоб компанії повідомляли щонайменше за 60 днів до масового звільнення. Інші звільнені співробіники заявили , що вони консультуються зі своїми юристами щодо невідповідності між місячною вихідною відпусткою Маска та сумою, яку він погодився заплатити до звільнення.

Лідер Америки Джо Байден відреагував на масові звільнення Маском і висловив стурбованість, що Twitter опинився під його керівництвом, якого він звинувачує в "поширенні брехні по всьому світу". Крім того, на думку Байдена, всі хороші редактори звільнені, а ті, хто залишився, занадто молоді, щоб добре розбиратися у своїй справі.

"А тепер про те, про що ми всі хвилюємося: Ілон Маск купує компанію, яка поширює брехню по всьому світу... В Америці більше немає видавців (контенту). Редакторів більше немає. Ви очікуєте, що деякі діти зрозуміють, що поставлено на карту?", - цитує Байдена Reuters.

Ілон Маск все-таки придбав Twitter

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