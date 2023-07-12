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Маск запускає компанію зі штучного інтелекту xAI, щоб "розуміти реальність"

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Маск запускає компанію зі штучного інтелекту xAI, щоб "розуміти реальність"

Ілон Маск оголосив про запуск нової компанії зі штучного інтелекту / Фото: Associated Press

Серед членів команди нової компанії американського бізнесмена та винахідника колишні працівники OpenAI - розробника ChatGPT.

У середу, 12 липня, мільярдер Ілон Маск, генеральний директор Twitter, Tesla і SpaceX, оголосив, що запускає нову компанію зі штучного інтелекту під назвою "xAI".

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

“Оголошуємо про створення @xAI для розуміння реальності”, — йдеться у дописі.

Згідно з даними на веб-сайті нової компанії, команду очолює Маск, а її члени раніше працювали в таких компаніях, як OpenAI, яка стала розробником ChatGPT, а також Google Research, Microsoft Research і Tesla.

“Ми працювали та очолили розробку деяких із найбільших проривів у галузі, включаючи AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 та GPT-4”, — заявила команда Маска.

Компанія також повідомила, що її команда відповість на запитання в чаті Twitter Spaces у п’ятницю, 14 липня, повідомляє інформаційне агентство Baha.

Нагадаємо, раніше компанія Google анонсувала запуск рекламних послуг із допомогою штучного інтелекту. 

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Дата публікації
Перегляди
31
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