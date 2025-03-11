Маск заявив про кібератаку на мережу X і натякнув на "український слід"

Він заявив, що остання атака була особливо потужною.

Американській мільярдер Ілон Маск заявив, що його соцмережу Х (раніше – Twitter) атакували хакери, а також натякнув на "український слід".

Відповідну заяву Марк зробив в етері Fox Business.

Він заявив, що кібератака повʼязана з ІР-адресами, які знаходяться в Україні.

"Ми точно не впевнені, що сталося. Але була масштабна кібератака з ІР-адресами, які знаходяться в районі Україні", – сказав він.

Перед цим мільярдер заявляв, що його соцмереж щоденно атакують, але остання була особливо сильною.

"За цим стоїть або велика, скоординована група, або країна", - сказав Марк.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск назвав американського сенатора зрадником через його підтримку України.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів Маску, що буде у разі відключення Starlink для України.

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