Маск заявив, що акаунт Трампа був видалний з Тwitter "під тиском"

Маск заявив, що з соцмережі будуть видалені всі сині позначки для верифікованих акаунтів

Мільярде Ілон Маск, який нещодавно придбав Тwitter, заявив, що акаунт колишнього президента США Дональда Трампа був видалений "під тиском", оскільки він не порушував правила спільноти.

Про це Маск написав у своєму акаунті у Тwitter.

Мільярдер стверджує, шо на соцмережу "чинили тиск", щоб акаунт Трампа був заблокований.

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"Під тиском сотень співробітників-активістів Тwitter заблокував Трампа, чинного президента США, хоча вони самі визнають, що він не порушував правил", - написав Маск.

Мільярдер також повідомив, що найближчим часом у Тwitter будуть видалені всі сині позначки, які позначають верифіковані акаунти.

"Через кілька місяців ми видалимо всі застарілі сині галочки. Спосіб, яким вони були видані, був корумпованим і безглуздим", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомі бренди масово відмовляються від реклами у Twitter через витівки Ілона Маска.

Крім того, ми раніше інформували, що Маск планує нову хвилю звільнень у Twitter, наразі відомо, що найближчі звільнення торкнуться співробітників відділу продажів і партнерств.

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