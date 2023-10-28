Маск збирається перетворити Twitter на сервіс знайомств і цифровий банк: коли чекати на зміни

У четвер, 26 жовтня, у форматі відеоконференції відбулися збори за участю Ілона Маска та гендиректора компанії Twitter Лінди Яккаріно. Під час зустрічі бізнесмен заявив, що Twitter у 2024 році стане повноцінним сайтом знайомств, а також цифровим банком.

Про це повідомляє Business Insider.

Маск поки не розкрив подробиці свого плану трансформації. Проте дещо навколо запровадження сервісу знайомств таки стало відомо. Зокрема, Маск сказав, що його наявність залежатиме від попиту користувачів програми.

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За інформацією видання, Маск також працює над створенням служби новин під назвою XWire, яка могла б конкурувати з PR Newswire компанії Cision.

Таким чином мільярдер хоче впровадити більше платних функцій у соціальну мережу, що дозволить розширити кількість платних тарифів для підписок. Залучення більшої кількості користувачів, які надають X платіжну та банківську інформацію, пов’язано з давнім бажанням Маска створити "додаток для всього". Під час зустрічі Маск сказав, що очікує, що X зможе функціонувати як банк вже до наступного року.

Нагадаємо, власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск розглядає можливість блокування сервісу в Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС. Протягом останніх тижнів він "все більше розчарований" необхідністю дотримуватися Закону ЄС про цифрові послуги.

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