Археологи розкопали 1100-річне масове поховання жінок і дітей: знайдене шокувало

Череп

Реклама

Археологи виявили у Сербії масове поховання віком близько 1100 років, у якому більшість жертв — жінки та діти. Дослідники вважають, що знахідка може свідчити про масштабну різанину та міжрегіональний конфлікт у ранньому залізному віці, а не про епідемію чи природну смерть, як припускали раніше.

Про це йдеться в матеріалі Newsweek.

Масове захоронення знайшли в місті Гомолава. У могилі виявили рештки 77 людей. Із них 51 — це діти та підлітки. Серед тих, чию стать вдалося встановити, понад 70% становлять жінки. Така структура поховання, за словами науковців, свідчить про вибірковий характер насильства.

Реклама

Аналіз кісток показав численні незагойні травми, переважно в області голови. У деяких жертв зафіксовано сліди поранень від метальної зброї та оборонні ушкодження, що підтверджує насильницьку смерть.

Реконструкція похоронного обряду у Гомолаві. / © Newsweek

Ізотопні дослідження також вказали, що люди походили з різних місць і мали різний раціон. Це означає, що вони не були членами однієї родини чи громади, а представляли ширше населення регіону. Вчені припускають, що трагедія могла бути наслідком масштабного конфлікту між різними групами.

Гомолава розташована у стратегічній зоні Паннонської рівнини, де перетиналися різні культури. Саме в цей період у регіоні відбувалися серйозні соціальні зміни та боротьба за ресурси.

У похованні також знайшли керамічний посуд, бронзові прикраси та кістки десятків тварин. Окремо на дні могили археологи виявили рештки молодої корови, що може свідчити про ритуальний характер поховання.

Реклама

Схема масового поховання раннього залізного віку в Гомолаві. / © Newsweek

Подібну братську могилу в цьому районі знаходили ще 1954 року. Тоді також більшість жертв становили жінки. Раніше припускали, що причиною могла бути епідемія, але сучасні дослідження не виявили слідів інфекцій.

Науковці вважають, що обидва поховання можуть бути пов’язані з одним масштабним епізодом насильства. Водночас вони наголошують, що потрібні додаткові дослідження, аби краще зрозуміти причини трагедії та роль конфліктів у формуванні суспільств того часу.

Нагадаємо, біологи знайшли спосіб зазирнути в історію Землі на 4,2 мільярда років назад. Виявилося, що гени нашого найпершого предка працюють як архів: у них збереглися дані про життя, яке існувало ще до того, як природа створила перші складні клітини.