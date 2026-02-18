ТСН у соціальних мережах

Масовий збій YouTube і супутніх сервісів: понад 320 000 користувачів не могли зайти на відеоплатформу

Користувачі в різних країнах масово повідомляють про збої в роботі YouTube та пов’язаних сервісів, свідчать дані Downdetector.

YouTube

YouTube

Відеохостинг YouTube зазнав масштабного технічного збою, унаслідок якого сотні тисяч користувачів зі США та інших країн не могли отримати доступ до сервісу ввечері 18 лютого.

Про це свідчать дані сайту Downdetector, який відстежує збої в роботі інтернет-послуг.

За інформацією платформи, станом на 20:18 за східним часом США (00:18 за Києвом) понад 321 958 користувачів повідомили про проблеми з доступом до YouTube, у тому числі зі стрімінгом відео та входом у додаток. Дані також свідчать про перебої в роботі YouTube TV та деяких інших сервісів компанії.

Причина збоїв наразі невідома, а представники Alphabet (материнська компанія YouTube) не надали офіційного коментаря. Повідомлення про збій надходили не лише зі США, а й з різних регіонів світу.

Downdetector — онлайн-сервіс, що в реальному часі відстежує проблеми з популярними сайтами й інтернет-платформами на основі скарг користувачів.

Нагадаємо, що YouTube більше не працюватиме на частині смартфонів: кого торкнеться.

Google офіційно підвищив мінімальні вимоги до iOS, і тепер низка моделей «випадає» зі списку підтримки.

