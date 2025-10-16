ТСН у соціальних мережах

Масовий збій YouTube: користувачі з усього світу скаржаться на непрацездатність сервісу

Сьогодні користувачі YouTube зіткнулися з масштабними проблемами у роботі платформи відеохостингу. Несправності спостерігаються у багатьох країнах світу, зокрема в Європі, США та Азії.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Сотні тисяч користувачів повідомляють про помилки під час відтворення відео як у вебверсії, так і в мобільному застосунку. На екранах з’являється повідомлення «An error occurred. Please try again later». За даними Downdetector, кількість скарг уже перевищила 100 тисяч.

Збій також зачепив YouTube Music — користувачі повідомляють, що не можуть запускати треки або відкривати плейлисти.

Наразі проблеми мають глобальний характер. У США, за попередніми даними, понад 200 тисяч користувачів не можуть користуватися YouTube і YouTube Music.

Збій може бути пов’язаний із проблемами серверної інфраструктури або внутрішніми технічними роботами.

Користувачі масово діляться скаргами у соцмережах.

В Україні станом на 03:10 наразі не спостерігається проблем з YouTube.

