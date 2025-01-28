Масштабна кібератака на конкурента ChatGPT: DeepSeek зупинив реєстрацію користувачів

Китайська програма штучного інтелекту нещодавно змістила ChatGPT з позиції найбільш завантажуваного безкоштовного додатка в App Store.

Компанія DeepSeek у понеділок, 27 січня, заявила, що тимчасово обмежить реєстрацію користувачів "через масштабні кібератаки" на свої сервіси. Розробники запевняють, що існуючі користувачі програми можуть використовувати штучний інтелект у звичайному режимі.

Про це пише CNBC.

Китайський стартап в галузі штучного інтелекту в останні тижні наробив багато галасу, несподівано ставши конкурентом, що швидко зростає, для OpenAI ChatGPT, Google Gemini та інших провідних інструментів ШІ.

Раніше в понеділок DeepSeek посунув свого головного конкурента OpenAI, відібравши у нього статус безкоштовного додатка в США для гаджетів Apple, що завантажується найбільше.

Навколо китайської компанії, яка була заснована 2023 року та випустила свою модель R1 минулого тижня, почався ажіотаж серед технічних аналітиків, інвесторів та розробників. Багато хто вважає, що це говорить про страх відстати від інновацій у цій сфері, особливо в епоху "перегонів озброєнь" генеративного ШІ. Зараз технологічні гіганти та стартапи однаково прагнуть лідирувати на ринку технологій, що стрімко розвивається, оборот якого, за прогнозами, протягом найближчих 10 років повинен перевищити 1 трильйон доларів.

Нагадаємо, шокувальний експеримент продемонстрував, що ШІ може стати ідеальним лиходієм. Хакер "Пліній Визволитель" створив модель штучного інтелекту для пошуку та найму кілерів.

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