Масштабні пожежі в Австралії розжарили стратосферу - дослідження

Масштабні австралійські пожежі 2019 року знищили колосальні території та забрали мільйони життів тварин. На тлі цих попелищ утворився дим, який спричинив надзвичайні ситуації з летальним кінцем.

Під час нового дослідження вчені проаналізували наслідки спустошливих австралійських пожеж, названих "чорним літом", і дійшли висновку, що саме вони і спричинили аномальну температуру в стратосфері.

Про це пише Science Alert.

Дослідивши супутникові дані та наземні спостереження, вчені виявили дим від пожеж, який був в атмосфері Землі. Вчені вважають, що люте полум'я, що поглинуло майже шість мільйонів гектарів, створило власні погодні системи. Саме вони та їхні вихори штовхали дим на великі висоти, де сонячні промені нагрівали частинки, тим самим штовхаючи їх ще вище.

Дослідники виявили, що частки диму від лісових пожеж в Австралії збільшили тривалість озонової діри над Антарктидою — 2020 року вона досягла свого рекордного рівня. Це і призвело до надзвичайно холодної весни у Південній півкулі.

Раніше стало відомо, що лісові пожежі в іспанській Валенсії вийшли з-під контролю.

На Гаваях горить полігон армії США / погода, спека, пожежа – ТСН

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