Масштабний збій у ChatGPT: користувачі по всьому світу фіксують проблеми в роботі сервісу

ChatGPT

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Зранку 10 червня штучний інтелект ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, почав працювати з перебоями. Чимало користувачів у різних країнах зіштовхнулися з помилками при завантаженні чату або спробах отримати відповідь від бота.

Про масовий збій свідчать дані ресурсу Downdetector, який фіксує звернення користувачів про технічні неполадки.

Перші повідомлення про збої почали надходити приблизно з 10:00 за київським часом. У більшості випадків люди бачили повідомлення про помилку «Щось пішло не так», а сам сервіс або зовсім не відповідав, або працював дуже повільно.

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Згідно з інформацією на офіційному сайті статусу OpenAI, проблеми спостерігаються не лише в ChatGPT, але й в інших продуктах компанії — зокрема, у відеогенераторі Sora та API. Ближче до 13:00 статус GPT-сервісу оновили на «частковий збій», а для Sora вказали «підвищений рівень помилок».

Цікаво, що частина користувачів усе ж змогла отримати доступ до чат-бота. У деяких випадках він просто працює з великими затримками або нестабільно. Інші ж не відчули жодних змін — очевидно, збій не є тотальним.

Що каже OpenAI

У компанії підтвердили наявність технічних проблем і заявили, що активно з’ясовують причини. Проте наразі точний масштаб збою, його джерело та строки повного відновлення сервісу залишаються невідомими. Відомо лише, що близько 90% користувацьких скарг стосуються саме роботи самого чат-бота, а не сайту чи мобільного застосунку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ChatGPT пояснив, як він може захопити світ.

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