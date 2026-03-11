Реклама

Британське рейтингове агентство Quacquarelli Symonds (QS) оприлюднило третій реліз міжнародного рейтингу QS World University Rankings: Europe 2026. За його результатами Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) увійшла до десятки найкращих університетів України, підтвердивши високі позиції серед закладів вищої освіти європейського рівня.

Загалом до рейтингу QS Europe 2026 увійшло понад 950 університетів з усієї Європи. Водночас цього року в ньому представлені 57 університетів з України — значно більше, ніж у попередні роки. Це свідчить про зростання вагомості та конкурентоздатності української вищої освіти на міжнародній арені.

Методологія QS World University Rankings: Europe є оцінкою університетів за ключовими напрямами: дослідницька діяльність, якість навчання, працевлаштування випускників, міжнародне співробітництво та стійкість (sustainability).

У рейтингу QS Europe 2026 МАУП продемонструвала сильні результати за показниками, що визначають сучасну якість університетської освіти.

Зокрема, МАУП отримала високі оцінки за напрямом міжнародної мобільності студентів (Inbound Exchange Students та Outbound Exchange Students), що підтверджує активну участь її студентів у програмах академічного обміну та міжнародних освітніх ініціативах.

Також МАУП показала один із кращих результатів за співвідношенням викладачів і студентів, що є важливим індикатором якості навчального процесу та академічної підтримки.

МАУП вітає всі українські університети, які увійшли до QS World University Rankings: Europe 2026. Розширення присутності України в рейтингу є важливим кроком для посилення міжнародного авторитету національної системи вищої освіти.

Адміністрація МАУП висловлює щиру вдячність усім членам спільноти — викладачам, дослідникам, організаційній команді та студентам — за професіоналізм, наполегливу працю та відданість високим стандартам. Цей результат є спільним підтвердженням розвитку, відкритості та готовності до сучасних освітніх викликів.