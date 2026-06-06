Мав чотири крила: вчені відкрили новий вид пернатого динозавра

Новий вид динозавра. Фото: Іnterestingengineering.com

Реклама

У Китаї виявили новий вид хижого динозавра. Він жив 120 мільйонів років. Відкритий вид отримав назву Jian changmaensis.

Про це пише Interesting Engineering.

Палеонтологи виявили верхню кістку передньої кінцівки динозавра завдовжки 10 сантиметрів і підрахували, що розмах його крил становив приблизно 1,2 метра. Тварина мала довге пір’я на всіх чотирьох кінцівках. Така будова дозволяла їй планувати між деревами подібно до сучасних білок-летяг, хоча до повноцінного польоту вона не була здатна.

Реклама

«Jian changmaensis показує, що непташині динозаври жили в тому, що зараз є басейном Чанма, районі, відомому своїми викопними птахами. Наша команда знайшла понад сотню скам’янілостей птахів у Чанма, але тільки цей єдиний зразок непташиного динозавра», — поділилася Метт Ламанна з Музею природної історії Карнегі.

Нагадаємо, на території стоянки Каррерас-Пампа дослідники виявили майже 18 тисяч окремих слідів, залишених динозаврами приблизно 70 мільйонів років тому.

Новини партнерів