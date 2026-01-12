ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
2 хв

Мавпа з білим хутром та червоними очима: у лісах Бразилії зняли рідкісного примата

У роздрібнених Атлантичних лісах Бразилії помітили примата з рідкісною генетичною аномалією.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Мавпа тіті з альбінізмом

Мавпа тіті з альбінізмом / © de Paula Guimarães-Lopes et al. / Primates, 2026

Бразильські дослідники за допомогою 4K-дронів зафіксували неймовірне явище — повністю білу мавпу тіті з червоними очима. Це лише третій підтверджений випадок альбінізму серед приматів країни, що викликало жваві дискусії у науковому світі.

Дослідження опублікували в журналі Primates.

У Бразилії вчені вперше зафіксували мавпу тіті з повністю білою шерстю та червоними очима — характерними ознаками альбінізму. Унікальні кадри отримали за допомогою дрона DJI Mavic, оснащеного інфрачервоними сенсорами та 4K-камерою.

Причини появи альбінізму в цієї особини наразі залишаються невідомими, однак дослідники зазначають, що примат не демонструє жодних помітних труднощів, пов’язаних із незвичним забарвленням.

Це вже 15-й зафіксований у Бразилії випадок порушень пігментації шерсті в не людиноподібних приматів і лише третій — саме альбінізму. Раніше такі випадки реєстрували виключно серед капуцинових мавп (Cebidae), тоді як цього разу альбінізм уперше виявили у представника родини сакієвих (Pitheciidae).

Спостереження проводили в межах одного з найбільших уцілілих масивів Атлантичного лісу — екосистеми вологих тропічних лісів на сході Бразилії, яка зазнала значної фрагментації через вирубування дерев, будівництво доріг і розширення сільськогосподарських угідь.

У листопаді 2024 року науковці записали відео чорнолобого тіті (Callicebus nigrifrons) з повною відсутністю пігментації, зокрема на долонях, стопах і в ділянках навколо очей, що зазвичай мають темне забарвлення. Поруч із ним перебували ще дві особини з нормальним кольором шерсті, які не виявляли агресії до альбіноса. Дослідники вважають, що незвичне забарвлення могло виникнути внаслідок поєднання генетичних чинників та впливу довкілля, зокрема скорочення ареалу і чисельності популяцій через руйнування Атлантичного лісу.

Мавпа тіті з альбінізмом / © de Paula Guimarães-Lopes et al. / Primates, 2026

Мавпа тіті з альбінізмом / © de Paula Guimarães-Lopes et al. / Primates, 2026

Інші випадки тварин із незвичним забарвленням

  • 2023 року в зоопарку Нікарагуа народилася пума-альбінос із білою шерстю замість характерного рудого плямистого забарвлення.

  • Того ж року в Бразилії зафіксували першого великого мурахоїда-альбіноса, який на той момент наближався до статевої зрілості.

  • Поблизу узбережжя Албанії дослідники помітили грубу акулу з білою шкірою — у її випадку йшлося не про альбінізм, а про схожу генетичну аномалію, відому як лейкізм.

  • В Антарктиді ж спостерігали пінгвіна-шкіпера з чорним оперенням, вкритим білими цятками, хоча зазвичай ці птахи мають чорну спину та біле черево.

Нагадаємо, поблизу Коста-Рики вчені вперше виявили унікальну шестифутову акулу-медсестру з яскраво-помаранчевою шкірою та білими очима. Таке забарвлення спричинене ксантизмом у поєднанні з ознаками альбінізму — аномаліями, які раніше ніколи не фіксували у хрящових риб Карибського басейну.

Дата публікації
Кількість переглядів
308
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie