Мавпа з білим хутром та червоними очима: у лісах Бразилії зняли рідкісного примата

Бразильські дослідники за допомогою 4K-дронів зафіксували неймовірне явище — повністю білу мавпу тіті з червоними очима. Це лише третій підтверджений випадок альбінізму серед приматів країни, що викликало жваві дискусії у науковому світі.

Дослідження опублікували в журналі Primates.

У Бразилії вчені вперше зафіксували мавпу тіті з повністю білою шерстю та червоними очима — характерними ознаками альбінізму. Унікальні кадри отримали за допомогою дрона DJI Mavic, оснащеного інфрачервоними сенсорами та 4K-камерою.

Причини появи альбінізму в цієї особини наразі залишаються невідомими, однак дослідники зазначають, що примат не демонструє жодних помітних труднощів, пов’язаних із незвичним забарвленням.

Це вже 15-й зафіксований у Бразилії випадок порушень пігментації шерсті в не людиноподібних приматів і лише третій — саме альбінізму. Раніше такі випадки реєстрували виключно серед капуцинових мавп (Cebidae), тоді як цього разу альбінізм уперше виявили у представника родини сакієвих (Pitheciidae).

Спостереження проводили в межах одного з найбільших уцілілих масивів Атлантичного лісу — екосистеми вологих тропічних лісів на сході Бразилії, яка зазнала значної фрагментації через вирубування дерев, будівництво доріг і розширення сільськогосподарських угідь.

У листопаді 2024 року науковці записали відео чорнолобого тіті (Callicebus nigrifrons) з повною відсутністю пігментації, зокрема на долонях, стопах і в ділянках навколо очей, що зазвичай мають темне забарвлення. Поруч із ним перебували ще дві особини з нормальним кольором шерсті, які не виявляли агресії до альбіноса. Дослідники вважають, що незвичне забарвлення могло виникнути внаслідок поєднання генетичних чинників та впливу довкілля, зокрема скорочення ареалу і чисельності популяцій через руйнування Атлантичного лісу.

Мавпа тіті з альбінізмом / © de Paula Guimarães-Lopes et al. / Primates, 2026

Інші випадки тварин із незвичним забарвленням

2023 року в зоопарку Нікарагуа народилася пума-альбінос із білою шерстю замість характерного рудого плямистого забарвлення.

Того ж року в Бразилії зафіксували першого великого мурахоїда-альбіноса, який на той момент наближався до статевої зрілості.

Поблизу узбережжя Албанії дослідники помітили грубу акулу з білою шкірою — у її випадку йшлося не про альбінізм, а про схожу генетичну аномалію, відому як лейкізм.

В Антарктиді ж спостерігали пінгвіна-шкіпера з чорним оперенням, вкритим білими цятками, хоча зазвичай ці птахи мають чорну спину та біле черево.

Нагадаємо, поблизу Коста-Рики вчені вперше виявили унікальну шестифутову акулу-медсестру з яскраво-помаранчевою шкірою та білими очима. Таке забарвлення спричинене ксантизмом у поєднанні з ознаками альбінізму — аномаліями, які раніше ніколи не фіксували у хрящових риб Карибського басейну.