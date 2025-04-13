Майбутній суперконтинент може знищити всі види тварин, включаючи людей

Космос / © Associated Press

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Ідея про те, що екстремальна спека одного дня може викликати масове вимирання і завершити домінування людей та інших ссавців, може здатися чимось із науково-фантастичного фільму. Однак нові дослідження вказують на те, що планета може зіткнутися з цією кризою, якщо континенти зіллються в один суцільний континент. Деякі дослідники стверджують, що це може бути перше вимирання такого роду після зникнення динозаврів.

Про це пише earth.

У нещодавньому дослідженні вчені використали потужні кліматичні моделі, щоб показати, як майбутній суперконтинент, званий Пангеею Ультіма, може змінити глобальні умови. Прогнози вказують на набагато спекотніше і сухіше середовище з обмеженими можливостями для виживання.

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Робота опублікована в журналі Nature Geoscience і була очолена доктором Александром Фарнсвортом, старшим науковим співробітником університету Бристоля. Його команда вивчала рух тектонічних плит, зміни сонця і рівень парникових газів.

Пангее Ультіма — наступний суперконтинент

Геологи давно стверджують, що континенти Землі поступово рухаються з часом. Пангее Ультіма — це гіпотетичний суперконтинент, який може з’явитися через мільйони років. Якщо це трапиться, більша частина суші буде знаходитися далеко від охолоджуючого впливу океанів, що призведе до ефекту континентальності.

«Нещодавно виниклий суперконтинент створить ефект тройного удару: континентальність, яскравіше сонце і більше CO₂ в атмосфері, що збільшить температуру на більшій частині планети», — пояснив доктор Фарнсворт.

Три фактори вимирання людей

Один з факторів — сама величезна суша, що пастиме регіони в палаючих внутрішніх районах. Інший — поступове посилення сонячної радіації з часом. Вулканічна активність додає ще більше вуглекислого газу в атмосферу, що сприяє ще більшому потеплінню. «Широкі температури від 40 до 50°C, і навіть більші денні коливання, у поєднанні з високою вологістю, зрештою визначать нашу долю», — додав доктор Фарнсворт. «Люди — разом з багатьма іншими видами — загинуть через неможливість випаровувати це тепло через піт, щоб охолоджувати своє тіло».

Вплив на інші ссавці

Дослідники відзначають, що ссавці в історії переживали температурні зміни, іноді вирощуючи товстішу шерсть в холодному кліматі або вдаючись до сплячки. Однак стійке тепло важче подолати, оскільки потовиділення є важливим для охолодження тіла. Як температура зростає, ссавці не можуть довго регулювати тепло без доступу до холодних притулків і надійних джерел води.

Дослідження вказують на те, що лише 8% до 16% суші на майбутньому суперконтиненті залишатиметься в межах прийнятної температури. Сухість ускладнює ситуацію, обмежуючи водні ресурси і зменшуючи рослинність. Оскільки так багато територій стане посушливими, пошук їжі та води стане надзвичайно складним.

Попередження щодо вимирання людей

«Нам дуже важливо не втратити з виду нашу поточну кліматичну кризу, яка є результатом людських викидів парникових газів», — наголосила співавтор дослідження доктор Юніс Ло, науковий співробітник в галузі зміни клімату та здоров’я в університеті Бристоля. «Хоча ми прогнозуємо непригодну для життя планету через 250 мільйонів років, сьогодні ми вже відчуваємо екстремальну спеку, яка шкодить здоров’ю людини. Ось чому важливо досягти нульових викидів якнайшвидше.»

Останні десятиліття характеризуються зростанням температур, що ставить під загрозу ресурси. Спекотні хвилі загрожують врожаям, порушують енергетичні мережі і ставлять громади під ризик.

Майбутні рівні вуглекислого газу

Прогнози в дослідженні використовували моделі хімії океану і тектонічних процесів для оцінки рівня вуглекислого газу. Підвищена вулканічна активність в наступні мільйони років вказує на збільшення рівня CO₂ з поточних значень до понад 600 частин на мільйон. Такі високі концентрації створять умови, ворожі багатьом організмам.

Нагадування про минулі події вимирання

Багато етапів історії Землі закінчувалися великими втратами біорізноманіття. Приблизно 443 мільйони років тому під час Ордовицько-Силурійського вимирання зникло близько 85% морських видів.

Вимирання людини та екзопланети

Цей аналіз також розширює спосіб, яким вчені оцінюють екзопланети. Якщо континенти зіллються, температура на планеті може різко зрости, навіть якщо планета знаходиться в так званій «життєздатній зоні» сонячної системи.

Це дослідження також підкреслює, що світ, який знаходиться в так званій «життєздатній зоні» сонячної системи, може бути не найгостиннішим для людей, в залежності від того, чи континенти розкидані, як це є зараз, чи зібрані в один великий суперконтинент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що: 300-кілограмові ссавці, яких не бачили понад 100 років, повернулися на історичну батьківщину.