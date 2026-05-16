Майбутнє без протезів: створено сироватку, здатну запускати механізм відрощування втрачених кінцівок

Вчені створили препарат, який активізує у мишей регенерацію кінцівок, як у саламандр / © pixabay.com

Тисячоліттями, ще з часів Арістотеля, медики та мислителі шукали відповідь на запитання: чому деякі тварини, як-от саламандри, здатні повністю відновлювати втрачені кінцівки, тоді як ссавці такої можливості позбавлені. Схоже, американським дослідникам нарешті вдалося розгадати цю біологічну таємницю.

Про революційне відкриття фахівців із Коледжу ветеринарної медицини та біомедичних наук Техаського університету A&M пише Futurism.

Як працює механізм регенерації

Дослідники розробили двоетапний процес, який імітує здатність земноводних до регенерації після ампутації. У природі цей процес, відомий як епіморфна регенерація, починається з того, що місце втраченої кінцівки вкривається шаром клітин шкіри. Потім місцеві клітини перегруповуються у бластему — тимчасову структуру, що стає базовим шаром для формування нової кінцівки.

За допомогою спеціально розробленої сироватки, яка надсилає хімічні сигнали до клітин, вчені змогли стимулювати зростання такої бластеми у лабораторних мишей. У результаті в піддослідних ссавців запустився процес відновлення кісток, суглобів та зв’язок.

Здатність не відсутня — вона прихована

За словами співавтора дослідження Кена Мунеоки, суть методу полягає у зміні природної поведінки клітин. Спочатку сироватка зупиняє процес рубцювання тканин (утворення шраму), а потім дає клітинам сигнал, що саме потрібно будувати. Важливо, що на відміну від типових регенеративних підходів, які покладаються на зовнішні стовбурові клітини, цей метод використовує виключно ті клітини, які вже є на місці травми.

Хоча процес ще потребує вдосконалення, науковці сподіваються, що він допоможе зменшити рубцювання та стимулюватиме регенерацію тканин після важких травм. Інший співавтор дослідження, Ларрі Сува, наголосив, що ці результати кардинально змінюють наше розуміння процесу загоєння у ссавців.

«Клітини, які ми вважали нездатними до перепрограмування, насправді такими є. Ця здатність не відсутня у нас — вона просто прихована», — підсумував вчений.

Нагадаємо, дослідження аксолотля та інших тварин із високою здатністю до регенерації допомогло науковцям виявити генетичні механізми, які в майбутньому можуть зробити можливим відновлення кінцівок у людей. Цю незвичайну тварину — аксолотля — часто називають «Пітером Пеном» тваринного світу через його здатність не дорослішати.

