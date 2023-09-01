Майбутнє ближче, ніж здається: 10 технологій 2023 року, які змінять життя всього людства

Ми живемо у світі стрімкого розвитку технологій і вже не уявляємо своє життя без різноманітних гаджетів та програм, які спрощують наш побут, роблять його значно комфортнішим. А ще якихось 10 років тому ми навіть уявити не могли, що нам допомагатиме штучний інтелект у роботі чи навчанні. Отже, які новітні цьогорічні технології покликані змінити цілий світ, а заразом і життя кожного з нас, – читайте далі.

Штучний інтелект для творчості

Це один з видів ШІ, що може генерувати новий оригінальний контент. За допомогою цієї програми можна створювати нові продукти у медицині, інженерії, дизайні, архітектурі, літературі тощо. ШІ працює на основі обробки великих обсягів інформації, видаючи зовсім новий продукт, якого ще не було. Але для цього його потрібно правильно налаштувати і навіть тренувати. Штучний інтелект може створити навіть ліки від деяких хвороб.

Сталий дата-центр

Це технологія, яка покликана зменшити навантаження на енергосистеми, оскільки комп’ютери вимагають великої кількості електроенергії та виробляють дуже багато тепла. А дата-центри можуть зробити процес обробки даних екологічно чистим, без споживання електроенергії. Для цього передбачено використання води, щоб розсіювати надлишок тепла. Також розроблено спеціальні технології, які перенаправляють це тепло для обігріву будівель чи промислових процесів.

Корисні штучні віруси

Це віруси, які створені для того, щоб лікувати людей, тварин та рослин. Їх вводять в організм людини, віруси шукають бактерії, що спричинили захворювання, і нейтралізують їх. Такі корисні бактерії допоможуть у боротьбі з небезпечними збудниками хвороб, з якими важко впоратися за допомогою ліків.

Метаверс для психічного здоров’я

Це підбірка відеоігор та програм, що допомагає вилікувати психічні розлади та відновити ментальне здоров’я. Адже стрімкий розвиток сучасного світу несе навантаження на психіку, з яким подекуди людям дуже важко впоратися. Тому сьогодні дуже поширена проблема нестабільного психічного стану у людей. А завдяки таким іграм можна подолати депресію та тривожні стани.

Рослинні датчики

Такі датчики було розроблено для того, щоб стимулювати активний ріст та розвиток рослин. Тим самим підвищити продуктивність сільського господарства. Ці пристрої контролюють температуру повітря, вологість ґрунту та рівень вмісту поживних речовин, щоб допомогти підвищити врожайність. Такий датчик дозволить зменшити використання води та добрив, а також попередить захворювання рослини.

Просторова оміка

Ця новітня розробка покликана більш ретельно вивчити організм людини, тварин та рослин. Технологія може відображати всі біологічні процес живих організмів на молекулярному рівні. Це дасть змогу краще дослідити та вивчити роботу живих організмів.

Екологічне паливо для авіації

Це паливо покликане зберегти довкілля від забруднення. Одним із його складників є екологічно чистий водень, що зменшує викид парникових газів у повітря на 95% у порівнянні з реактивним паливом. Тому це паливо дуже важливе для польотів на великі відстані, оскільки воно здатне повністю замінити реактивне.

Гнучкі батареї

Батарея, що виготовлена з гнучких видів металу, здатна набувати будь-якої форми. Її можна зігнути, скрутити і навіть розтягнути. Гнучкі батареї застосовуються в медичному переносному обладнанні, біометричних датчиках, розумних годинниках тощо. Ця батарея дозволить зробити будь-який пристрій зручним та компактним.

Нейронна гнучка електроніка

Ця новітня розробка покликана прибрати допоміжні інструменти і допоможе людині керувати своїми гаджетами за допомогою розуму. У недалекому майбутньому ми зможемо користуватися комп’ютерами без мишки та клавіатури, вмикати будь-який пристрій без сенсору та голосу. Прилади просто будуть взаємодіяти з нашим розумом, нервова система віддаватиме накази, а гаджети їх виконуватимуть.

Медичний штучний інтелект

Такий ШІ полегшить та пришвидшить роботу лікарів, зробить її більш точною. Медичний інтелект здатен помічати такі деталі, які не вдається визначити лікарям. За допомогою ШІ можна буде поставити точний діагноз, призначити правильне лікування та попереджувати хвороби.

Читайте також:

Apple планує найбільше за 5 років оновлення iPad Pro: про що йдеться

Як перевірити, що ваш телефон не прослуховують: декілька надійних методів

Як перевірити і заборонити доступ застосунків до Google-акаунту: інструкція