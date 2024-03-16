Майбутнє на Землі під загрозою: вчені пояснили, як на це вплине спека

2024 рік, імовірно, стане ще спекотнішим, ніж попередній рік.

Вчені зробили спробу розрахувати реальну ціну зміни клімату. Результати дослідження показують, що протягом наступних 36 років, закипання планети обійдеться людству в неймовірні 24 трильйони доларів. Передбачається, що до 2060 року економічні потрясіння торкнуться багатьох галузей.

Про це пише видання Daily Mail.

Зокрема, передбачається, що хвилі тепла на Землі ставатимуть дедалі інтенсивнішими, внаслідок чого на планеті стане надто спекотно для вирощування деяких сільськогосподарських культур — збитки галузі становитимуть мільярди доларів. Крім того, підвищення рівня моря призведе до збільшення кількості повеней, а тому знадобиться будівництво нової дорогої іфраструктури.

Не меншими будуть і витрати на охорону здоров'я, які збільшаться серед людей, що страждають від впливу спеки. Також учені припускають, що в якогось моменту стане також і надто спекотно для роботи, що призведе до зупинок процесів, а це вплине на бізнес.

Низка кліматичних досліджень також були зосереджені на тому, яка кількість людей загине внаслідок зміни клімату. Однак у новій роботі команда зі Школи сталого будівництва Бартлетт Університетського коледжу Лондона зосередилася на побічних ефектах у глобальному ланцюжку постачання.

Нагадаємо, експерти з Китайської академії метеорологічних наук склали мапи, де показано три райони, які, найімовірніше, будуть охоплені рекордною спекою цього року. Основною причиною неймовірної спеки називають Ель-Ніньйо, яке сприяє підвищенню температури моря, що спостерігається останні кілька років.

Зі слів керівника дослідження, професора Дабо Гуана, економічні наслідки зміни клімату, як показує їхня з колегами робота, виглядають "приголомшливими". Іншими словами, що більше нагрівається наша планета, то масштабнішими здаються втрати.

За даними вчених, до 2060 року світ зрушиться на "більш стійкий шлях", де парникові викиди будуть обмежені. Прогнозується, що глобальна температура підніметься лише на 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.

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