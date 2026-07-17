Має помаранчеві губи і реве, як жаба: у тропіках виявили новий вид тварин (відео)

Новий вид мавп Colobus congoensis / © Daniel Rosengren/PLOS One

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Після 18 років таємничих спостережень міжнародна група вчених офіційно підтвердила існування раніше невідомого виду мавп у тропічних лісах Конго. Цей примат із помаранчевою пащею та незвичним криком мешкає в національному парку Ломамі.

Про це пише Euronews.

Через майже 20 років після першого спостереження за незвичайною мавпою у кронах дерев над тропічними лісами Конго міжнародна команда дослідників офіційно описала її як новий вид.

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Невелика мавпа з помаранчевою пащею мешкає на території сучасного національного парку Ломамі в Демократичній Республіці Конго. Представники етнічної групи баланга називають її Ліквелі. У науковій класифікації тварина отримала назву Colobus congoensis і стала шостим видом мавп-колобусів, усі представники якого походять з Африки.

«Наша команда оцінила кілька наборів даних, і всі вони привели до одного й того самого висновку: Ліквелі є окремим видом мавп-колобусів, якого ми раніше не бачили. Відкриття нового виду приматів — надзвичайно рідкісне явище, особливо якщо йдеться про популяції, які раніше були невідомі науці», — розповіла постдокторантка кафедри антропології Єльського університету та Єльського інституту біосферних досліджень Джулія Аренсон, яка стала співавторкою дослідження, що офіційно визнало цей вид мавп.

Пошуки нового виду мавп почалися з розмитого фото

Перше спостереження за незвичайною твариною згодом перетворилося для науковців на багаторічне дослідження. 2008 року дослідники сфотографували чорну мавпу, яка перебувала високо у кронах тропічного лісу. Тварина мала незвичайний вигляд, проте якість знімка була недостатньою, щоб встановити, чи справді йдеться про невідомий науці вид.

Через 10 років науковці знову побачили цю мавпу. Нове спостереження відновило інтерес до тварини та стало початком масштабнішого дослідницького проєкту.

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«Лише після 10 років дослідження лісів Ломамі ми отримали достатньо чіткі спостереження та переконливі фотографії, які дозволили нам сказати, що існує ще один новий вид мавп. Цей примат був не просто новим — він був надзвичайно рідкісним і мав дуже обмежений ареал», — розповіла співавторка дослідження Терез Гарт.

Протягом 2018 — 2022 років науковці проводили польові дослідження в лісах, записували характерні крики мавп, що нагадують жаб’ячий рев, вивчали генетичні зразки та спілкувалися з жителями 52 сіл, розташованих на межі ареалу тварини.

За цей час дослідники зафіксували 114 випадків зустрічі з мавпами на території площею близько 1700 кв. км. Водночас тварини залишалися надзвичайно важкими для спостереження. Ліквелі змогли впізнати жителі лише восьми з обстежених сіл. Це особливо важливо, адже місцеві громади мають значний досвід і глибокі знання про дику природу регіону.

Керівник дослідження Джон Гарт окремо відзначив внесок конголезьких дослідників, які першими зрозуміли, що йдеться про незвичайну тварину.

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«Відкриття та документування Ліквелі ніколи б не відбулися без нашої команди конголезьких дослідників-натуралістів. Ці польові керівники розпізнали момент, коли опинилися перед чимось, чого не знали. Вони доклали додаткових зусиль, необхідних для того, щоб задокументувати й підтвердити це відкриття», — зазначив Гарт.

Новий вид мавп може опинитися під загрозою

Дослідження робить Ліквелі лише п’ятим видом африканських мавп, описаним за останні 75 років на основі раніше невідомої дикої популяції.

За оцінками науковців, ареал Colobus congoensis обмежений ділянкою лісу між трьома притоками річки Конго. Водночас тваринам загрожують полювання та подальше розширення людської діяльності. Дослідницька команда рекомендувала класифікувати новий вид як такий, що перебуває під загрозою зникнення.

«Це рідкісне відкриття, яке має значні наслідки для охорони природи», — сказав професор антропології Єльського університету Ерік Саргіс.

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Після офіційного визнання Colobus congoensis науковці сподіваються, що відкриття приверне додаткову увагу до необхідності збереження національного парку Ломамі, його унікального біорізноманіття та інших видів, які, можливо, ще чекають на своє відкриття.

До слова, у бразильських лісах за допомогою дронів вперше зафіксували рідкісну мавпу тіті з ознаками альбінізму: повністю білою шерстю та червоними очима. Це лише третій підтверджений випадок альбінізму серед приматів у країні і перший для родини сакієвих.

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