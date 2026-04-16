Мая лікували зуби ще тисячі років тому: археологи знайшли унікальну "пломбу"

Пирамида Мая / © Associated Press

Вчені знайшли нові докази того, що представники цивілізації мая практикували складні стоматологічні втручання — включно з лікуванням зубів.

Про це повідомляє Science Direct.

Йдеться про унікальний експонат із доіспанського періоду — постійний нижній моляр із зеленою вставкою, ймовірно з нефриту, на жувальній поверхні. Знахідка зберігається у колекції Музею Пополь Вух при Університеті Франсиско Маррокіна в Гватемалі.

Під час дослідження вчені виявили чітко сформовану порожнину в центрі зуба, яка була заповнена вкладкою, зафіксованою спеціальним цементувальним матеріалом.

Щоб визначити, чи була ця «пломба» встановлена за життя людини, дослідники провели комп’ютерну томографію. Результати показали біологічну реакцію тканин, що підтверджує: втручання відбулося ще за життя пацієнта.

Це перший задокументований випадок подібної інкрустації на жувальному зубі у мая. Раніше відомі модифікації зубів у цій культурі мали переважно естетичний характер і стосувалися передніх зубів.

Дослідники поки не можуть однозначно сказати, чи процедура мала лікувальну, полегшувальну або символічну мету. Однак сама знахідка свідчить про високий рівень знань і навичок мая у стоматології.

Відомо, що ще з доісторичних часів у різних регіонах світу люди намагалися лікувати зуби — свердлили їх, очищували від карієсу або навіть використовували природні матеріали для заповнення порожнин.

У Мезоамериці натомість такі втручання траплялися рідко, попри поширеність стоматологічних проблем через раціон із великою кількістю кукурудзи. Саме тому нове відкриття значно розширює уявлення про медичні практики мая.

Вчені наголошують: ця знахідка відкриває новий напрям для досліджень і може змінити наше розуміння розвитку медицини в давніх цивілізаціях.

