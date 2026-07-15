Майже 2 мільйони смертей щороку: вчені назвали невидиму загрозу в повітрі, яка вбиває людей

Забруднення повітря / © Associated Press

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Ультрадрібні частинки повітря, які мають розмір менш як 100 нанометрів і є невидимими для людського ока, можуть бути пов’язані майже з 2 мільйонами передчасних смертей щороку у світі. Такого висновку дійшла міжнародна група вчених під керівництвом дослідників Інституту хімії імені Макса Планка в Майнці та Кіпрського інституту.

Про це повідомило видання Medical Xpress.

За оцінками авторів дослідження, вплив ультрадрібних частинок пов’язаний із приблизно 1,99 мільйона передчасних смертей на рік. Це близько 5% усіх смертей від неінфекційних захворювань. Майже половина цих випадків припадає на серцево-судинні хвороби.

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Науковці наголошують, що, на відміну від дрібнодисперсних частинок PM2.5, концентрація яких регулюється законодавством Європейського Союзу та США, для ультрадрібних частинок таких обов’язкових норм наразі немає. Водночас через свій малий розмір вони здатні проникати глибоко в легені, потрапляти до кровотоку, а також досягати мозку.

Для дослідження вчені вперше створили глобальну карту довготривалого впливу ультрадрібних частинок із просторовою роздільною здатністю один кілометр. Вони використали супутникові дані, інформацію про землекористування, результати вимірювань зі 155 локацій у різних країнах світу та методи машинного навчання. Аналіз охоплював період від 2010 до 2019 року.

За даними дослідників, середньорічна концентрація ультрадрібних частинок у містах зазвичай становить від 10 до 30 тисяч частинок на кубічний сантиметр. При цьому вони зазначають, що реальна кількість смертей, пов’язаних із таким впливом, може становити від 810 тисяч до 3,89 мільйона випадків на рік.

Використовуючи метааналіз великих когортних досліджень із Європи та Північної Америки, автори також оцінили ризик смертності, пов’язаний із тривалим впливом ультрадрібних частинок. За їхніми даними, найвищі показники смертності зафіксовано у Південній та Східній Європі.

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Загалом близько 91% усіх надлишкових смертей, пов’язаних із впливом ультрадрібних частинок, припадає на міські та приміські райони, а 78% — на густонаселені міські центри.

Дослідники також зазначають, що ультрадрібні частинки є фактором ризику для серцево-судинної системи. Вони можуть проникати з легень у кровотік, спричиняти системний оксидативний стрес та порушення функції судин, а також пов’язані з розвитком атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, серцевої недостатності, інфаркту міокарда й порушенням коронарної мікроциркуляції.

За результатами аналізу, основним джерелом ультрадрібних частинок є процеси горіння. У світі близько 75% такого забруднення пов’язано зі спалюванням викопного палива, а в країнах із високим рівнем доходу цей показник перевищує 90%. У країнах із низьким рівнем доходу значну частку також становить побутове спалювання деревини.

Автори дослідження підрахували, що встановлення річного граничного значення на рівні 5 тисяч частинок на кубічний сантиметр могло б зменшити глобальну надлишкову смертність, пов’язану з ультрадрібними частинками, приблизно на 45%. У зв’язку з цим вони закликають скорочувати викиди від транспорту, промисловості та енергетики, розширювати використання невикопних джерел енергії та включити ультрадрібні частинки до систем регулярного моніторингу якості повітря.

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