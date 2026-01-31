Майже "Чорний Місяць": чому лютнева Сніжна повня є унікальною

Сніжна Повня / © Колаж

Лютий — найкоротший місяць року, і хоча він не надто багатий на астрономічні події, на терплячих спостерігачів все ж чекають цікаві явища: від особливої повні до метеорного потоку.

Про це пише Popular Science.

1 лютого: повня «Сніжного Місяця»

Цьогоріч повний місяць припадає на перший же день лютого. Цікаво, що ми опинилися за крок до рідкісного явища: якби повня запізнилася хоча б на день, у лютому взагалі не було б повного місяця.

Через те, що лютий коротший за повний місячний цикл, це єдиний місяць, який може залишитися «без місячного світла» (востаннє таке було у 2018 році). Офіційної назви для цього явища немає, але астрономи часто називають його «Чорним Місяцем» — за аналогією до «Блакитного Місяця» (другої повні за один календарний місяць).

Свою назву — Сніжний Місяць — лютнева повня отримала від давніх індіанських племен Північної Америки, адже саме на цей час зазвичай припадали найсильніші снігопади.

8 лютого: пік метеорного потоку Альфа-Центавриди

У середині першої декади лютого на небі можна буде побачити метеори потоку Альфа-Центавриди.

Коли: пік очікується 8 лютого.

Нюанс: Найкращий вигляд цей зорепад має у Південній півкулі, де зараз розпал літа.

Для мешканців Північної півкулі (зокрема України) радіант потоку (точка, з якої ніби вилітають метеори) майже не піднімається над горизонтом. Шанс побачити «зірку, що падає» є, проте професійні астрономи не радять проводити всю ніч на морозі заради цього явища, якщо ви не перебуваєте ближче до екватора.

Тримаємо руку на пульсі

Окрім цих подій, протягом лютого на небі можна буде спостерігати цікаві планетарні вирівнювання, тож тримайте свої телескопи та біноклі напоготові.

Чому 2026 рік — «золотий час» для полярних сяйв?

Якщо ви завжди мріяли побачити полярне сяйво, не виїжджаючи за межі України, 2026 рік надає для цього найкращі шанси за останнє десятиліття. Ось три головні причини:

Пік сонячного циклу: Сонце має 11-річний цикл активності. Зараз ми перебуваємо у фазі сонячного максимуму (цикл №25). Це період, коли кількість сонячних плям і спалахів є рекордною. Сяйво «йде» на південь: Під час потужних магнітних бурь (класу G4 та вище), які почастішали у 2026 році, так званий «овал сяйва» розширюється. Це дозволяє спостерігати явище навіть у середніх широтах — зокрема, над Києвом, Львовом і навіть південними областями України. Ефект Рассела-Макферрона: У періоди поблизу рівнодення (березень та вересень) магнітне поле Землі стає найбільш вразливим до сонячного вітру. Саме тому весна 2026 року прогнозується як піковий період для «полювання» за небесними вогнями.

Нагадаємо, у січні 2026 року в Україні вже фіксували потужне сяйво рожевих та зелених відтінків, спричинене екстремальною сонячною бурею. Вчені прогнозують, що подібні «сюрпризи» триватимуть увесь рік.