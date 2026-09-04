Майже кожен тунець був заражений: яких паразитів знайшли майже у кожному шматку популярної риби

Вчені знайшли паразитів у 96% досліджених тунців / © www.freepik.com/free-photo

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Вчені виявили паразитичних черв’яків у 96% тунців, яких дослідили після вилову біля узбережжя Бразилії. Паразити були не лише у внутрішніх органах риби — їх також знаходили в м’язовій тканині, тобто частині, яку люди безпосередньо вживають у їжу.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Дослідження провели науковці Федерального університету Санта-Катарини на півдні Бразилії. Його результати опублікували в науковому журналі Ocean and Coastal Research.

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Паразитів виявили у 96% досліджених тунців

Для дослідження науковці відібрали 53 смугастих тунці (Katsuwonus pelamis). Цей вид також називають скіпджеком, океанічним боніто або кацуо. Він має велике промислове значення та є найпоширенішим видом тунця в Бразилії.

У світовому рибальстві скіпджек також посідає помітне місце. За підсумками 2022 року він був третім морським видом за обсягами вилову. За рік у світі виловили та продали приблизно 3,1 млн тонн цієї риби.

Дослідивши 53 тунці, вчені виявили в них загалом понад 1600 паразитичних черв’яків. Інфікованими виявилися 96% усіх перевірених особин.

Науковці за допомогою потужних мікроскопічних інструментів ретельно дослідили різні органи та тканини риб. Паразитів не знайшли лише у двох органах — серці та нирках.

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Черв’яки були не лише у внутрішніх органах

Найбільшу кількість паразитів дослідники зафіксували в кишківнику тунців. Водночас на другому місці за рівнем ураження опинилися м’язи — тобто саме та частина риби, яка потрапляє на стіл споживачів. Черв’яків також знаходили у шлунках.

На думку авторів роботи, результати вкотре вказують на необхідність належного санітарного контролю риби після вилову. Дослідники також радять якомога швидше патрати виловлену рибу. Це може допомогти запобігти переміщенню личинок із внутрішніх органів до м’язів.

Водночас науковці застерігають від надто широких висновків: дослідження було невеликим і стосувалося лише конкретного вилову. У перевірених тунцях виявили паразитичних черв’яків двох груп — Trypanorhyncha та Anisakis.

Наскільки паразити в тунці небезпечні для людей

Наявність паразитів у морській рибі не є чимось винятковим. Різноманітні паразитичні організми давно є частиною морських екосистем та співіснують із рибами.

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Тунець, який надходить у продаж, зазвичай перевіряють, а помітних паразитів видаляють під час оброблення. Проте гарантувати, що до готової продукції не потраплять дрібні паразити, неможливо.

Водночас сам факт зараження риби ще не означає, що вона обов’язково небезпечна для людини. Зараження людей личинками трипаноринхів фіксують рідко. Крім того, не всі представники Anisakis здатні спричиняти захворювання у людей.

Під час консервування паразити гинуть, після чого більшість із них уже не становлять небезпеки. Значно більше занепокоєння викликає вживання сирої або недостатньо термічно обробленої зараженої риби.

У такому разі окремі паразити можуть вижити, прикріпитися до стінок травного тракту людини та спричинити проблеми із самопочуттям. Серед можливих симптомів — біль у животі, нудота, блювання та діарея.

Кількість паразитів у морепродуктах могла різко зрости

Поширеність паразитичних черв’яків у морських організмах привертала увагу науковців і раніше. 2020 року дослідники з Вашингтонського університету повідомили про значне збільшення кількості Anisakis у сирих морепродуктах протягом кількох десятиліть.

За їхніми підрахунками, від 1970-х років чисельність цих паразитів могла зрости приблизно у 280 разів. На початку досліджуваного періоду вчені в середньому знаходили менш ніж одного черв’яка на 100 риб, тоді як згодом показник перевищив одного паразита на одного дослідженого хазяїна.

Однак таке збільшення кількості паразитів не обов’язково означає, що стан морських екосистем погіршився.

Як пояснювала паразитологиня Вашингтонського університету Челсі Вуд, життєвий цикл анізакід охоплює різних представників морського харчового ланцюга. Вони здатні заражати рибу, кальмарів, китів і дельфінів, тоді як людина не є їхнім основним хазяїном.

Дослідниця припускала, що однією з причин збільшення чисельності Anisakis могли стати успішні заходи із захисту морських ссавців. Період стрімкого зростання кількості цих паразитів збігся в часі із запровадженням важливих природоохоронних заходів, спрямованих на збереження китів та інших морських ссавців.

Наразі вчені не можуть сказати, чи є така велика кількість паразитів у тунцях, виловлених біля Бразилії, типовою для цього виду. Щоб це встановити, необхідно провести масштабніші дослідження як у регіоні, так і в інших важливих районах промислового вилову риби.

Для споживачів одним із ключових факторів безпеки залишається спосіб приготування риби. За словами Вуд, належна термічна обробка знищує паразитів. Натомість ризик контакту з живими та потенційно інфекційними організмами передусім виникає під час вживання сирої або недостатньо приготовленої риби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, яку популярну рибу лікарі радять виключити зі свого раціону, бо вона містить токсичні речовини.

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