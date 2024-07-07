Майже 13 000 років тому на Землю впала комета – це призвело до суттєвих змін на планеті: вчені знайшли докази

Вчені знайшли докази гіпотези того, що над Північною Америкою 12 800 років тому вибухнула комета завширшки 100 км, що призвело до похолодання і вимирання тварин на Землі.

Про це пише Forbes.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Airbursts and Cratering, виявили докази, що підтверджують Ударну гіпотезу пізнього Дріаса.

Учені виявили натяки на те, що майже 13 тисяч років тому стався вибух комети над Північною Америкою в трьох штатах США – Нью-Джерсі, Меріленд і Південна Кароліна.

Докази вчених включають платину, розплавлене скло і зруйнований під час удару кварц, і все це вказує на ударну подію з високою температурою. Це дуже схоже на наслідки вибуху комети в атмосфері. Щось подібне можна виявити після вибухів атомних бомб біля поверхні Землі.

Хоча великі астероїди і комети раніше вже падали на Землю і створювали кратери, більшість із них вибухали в повітрі. Навіть зараз невеликі астероїди й осколки комет опадають в атмосферу і також вибухають у вигляді вогняних куль.

За словами вчених, дослідження показало, що 12 800 років тому над поверхнею Землі вибухнула комета шириною приблизно 100 км і розпалася на тисячі частин. Це пояснює наявність шару відкладень на більшій частині Північної Америки, який містить матеріали, пов'язані з ударними подіями, як-от іридій, платина, розплавлене скло та наноалмази. Аналогічні матеріали були виявлені на полігонах, де випробовували атомні бомби в минулому столітті.

"Те, що ми виявили, це те, що тиск і температура не були характерними для великих зіткнень із утворенням кратерів, а відповідали так званим "приземленням" повітряних вибухів, які не утворюють багато чого на шляху кратерів", - сказав Джеймс Кеннетт, професор Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі.

Вчені вважають, що пожежа, спричинена вибухом комети, могла знищити мегафауну Північної Америки. Це також могло призвести до різкого похолодання на Землі.

Вважається, що це не єдиний удар комети, який суттєво вплинув на клімат і біорізноманіття Землі. Відомо, що 66 мільйонів років тому астероїд упав на нашу планету недалеко від мексиканського півострова Юкатан і створив кратер завширшки 180 км. Вважається, що ця ударна подія призвела до сильного зниження температури на планеті, через що вимерли динозаври.

Наразі на поверхні Землі виявлено всього 200 ударних кратерів, незважаючи на те, що за весь час існування нашої планети на неї падало дуже багато великих астероїдів і комет.

Нагадаємо, вчені виявили іншопланетне життя у Сонячній системі.

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