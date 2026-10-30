Меч пролежав під водою 3300 років і залишився гострим: незвичайна знахідка вразила археологів

Знайдений меч. Фото: Управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту провінції Вітербо та Південної Етрурії

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На дні озера в Італії археологи знайшли бронзовий меч, виготовлений близько 3300 років тому. Попри свій вік, зброя збереглася настільки добре, що її лезо досі залишається гострим.

Про це повідомляє Live Science із посиланням на Управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту провінції Вітербо та Південної Етрурії.

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Стародавню зброю підняли з озера Меццано, яке утворилося в кратері вулкана приблизно за 100 кілометрів від Риму. Науковці встановили, що меч належить до пізньої бронзової доби — XIV–XIII століть до нашої ери. За останні 50 років у цій водоймі вже знаходили два подібні екземпляри.

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Однак меч виявився не єдиною цінною знахідкою. Досліджуючи озерне дно, археологи натрапили на сліди поселення, яке колись складалося з будинків на палях. Поруч збереглися різноманітні предмети побуту та озброєння: керамічні посудини, кинджали, сокири, наконечники списів і стріл, шпильки та бронзова бритва.

Саме розташування останньої зацікавило фахівців. Бритва лежала неподалік від меча, тому науковці припускають, що обидва предмети могли належати одній впливовій людині. Ймовірно, йдеться про воїна, який мав високий статус у тогочасному суспільстві.

Знайдений меч. Фото: Управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту провінції Вітербо та Південної Етрурії

Проте існує й інше пояснення того, як зброя опинилася під водою. У бронзову добу люди нерідко приносили цінні речі в жертву божествам, залишаючи їх у водоймах. Для таких обрядів використовували прикраси та металеві вироби, які іноді спеціально деформували або «ритуально вбивали». Подібні традиції зберігалися й за часів етрусків.

Знайдений меч. Фото: Управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту провінції Вітербо та Південної Етрурії

Як пояснюють дослідники, у XIII столітті до нашої ери Центральна Італія була частиною торговельних шляхів, що поєднували різні території Середземномор’я. У цей період володіння бронзовою зброєю могло свідчити не лише про військову роль людини, а й про її вплив та становище.

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Археологи сподіваються, що подальше вивчення предметів з озера Меццано дозволить дізнатися більше про життя населення доісторичної Італії. Нові дослідження цієї місцевості заплановані на найближчі роки.

Нагадаємо, археологи в Помпеях відновили шафу, сліди якої збереглися після виверження Везувію 79 року нашої ери. Її вміст дозволив зазирнути в повсякденне життя людей, які мешкали тут майже два тисячоліття тому.

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